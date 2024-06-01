Фура взорвалась на трассе в Ростовской области

Posted Сегодня, 04:44
Published Сегодня, 04:44
Modified Сегодня, 04:54
Updated Сегодня, 04:54
По информации канала, происшествие случилось на трассе в районе села Синяковское. Говорится, что находившимся рядом людям потребовалась медицинская помощь.
«Из-за взрывной волны повреждены автомобили, которые были рядом. На месте работают спасатели и медики», — пишет канал.
Отмечается, что трассу в этом районе приходилось перекрывать, что привело к серьезным заторам.
«Возгорание в пути следования. Повреждены две „Газели“ и один КАМАЗ», — прокомментировали в УМЧС. Официальной информации о пострадавших не было, она уточняется.
Ранее появились страшные кадры пожара, охватившего 52 гектара леса в Ростовской области.