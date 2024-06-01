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Posted Сегодня, 04:44

Published Сегодня, 04:44

Modified Сегодня, 04:54

Updated Сегодня, 04:54

Фура взорвалась на трассе в Ростовской области

Фура взорвалась на трассе в Ростовской области

1 июня 2024, 04:44
Фото: 1MI
В Ростовской области произошел взрыв грузового автомобиля, сообщает Telegram-канал Mash_Don.

По информации канала, происшествие случилось на трассе в районе села Синяковское. Говорится, что находившимся рядом людям потребовалась медицинская помощь.

«Из-за взрывной волны повреждены автомобили, которые были рядом. На месте работают спасатели и медики», — пишет канал.

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Отмечается, что трассу в этом районе приходилось перекрывать, что привело к серьезным заторам.

«Возгорание в пути следования. Повреждены две „Газели“ и один КАМАЗ», — прокомментировали в УМЧС. Официальной информации о пострадавших не было, она уточняется.

Ранее появились страшные кадры пожара, охватившего 52 гектара леса в Ростовской области.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Взрыв#Грузовой автомобиль#Происшествия
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