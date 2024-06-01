Пересадку костного мозга смогут выполнять врачи в Ростове

Posted Сегодня, 12:28
Published Сегодня, 12:28
Modified Сегодня, 12:30
Updated Сегодня, 12:30
Детский хирургический центр инновационных технологий открыли на базе Ростовской областной детской клинической больницы. Строительство центра началось в 2021 году. За три года смогли соорудить основной корпус площадью почти 55 тысяч квадратных метров и административно-бытовой корпус.
Во время строительных работ врачи ОДКБ проходили стажировку в крупных медицинских учреждениях страны. Благодаря полученным новым навыкам и инновационному оборудованию в хирургическом центре смогут проводить операции по трансплантации костного мозга. Это поможет спасать жизни детям со злокачественными заболеваниями кроветворной системы.
Ранее редкую болезнь нашли у ростовчанина, который жаловался на усталость.