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Posted Сегодня, 12:28

Published Сегодня, 12:28

Modified Сегодня, 12:30

Updated Сегодня, 12:30

Детский хирургический центр инновационных технологий открыли в Ростове-на-Дону

Пересадку костного мозга смогут выполнять врачи в Ростове

1 июня 2024, 12:28
Фото: pxhere.com
Детский хирургический центр инновационных технологий открыли в Ростове-на-Дону
Детский хирургический центр инновационных технологий открыли в Ростове-на-Дону, сообщает «Российская газета».

Детский хирургический центр инновационных технологий открыли на базе Ростовской областной детской клинической больницы. Строительство центра началось в 2021 году. За три года смогли соорудить основной корпус площадью почти 55 тысяч квадратных метров и административно-бытовой корпус.

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Во время строительных работ врачи ОДКБ проходили стажировку в крупных медицинских учреждениях страны. Благодаря полученным новым навыкам и инновационному оборудованию в хирургическом центре смогут проводить операции по трансплантации костного мозга. Это поможет спасать жизни детям со злокачественными заболеваниями кроветворной системы.

Ранее редкую болезнь нашли у ростовчанина, который жаловался на усталость.

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