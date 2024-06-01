По цене перелета в Дубай: сколько стоит платная рыбалка в Ростовской области

«Есть пруд для ловли рыбы, но рыбы нет. Есть туалет, но он не закрывается. Есть летний душ, но он тоже не закрывается. Есть пруд для отдыха, но вход в него с противоположной стороны», — пишут пользователи в сервисе Lovlu.ru.