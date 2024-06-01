По цене перелета в Дубай: сколько стоит платная рыбалка в Ростовской области

Posted Сегодня, 10:24
Published Сегодня, 10:24
Modified Сегодня, 10:24
Updated Сегодня, 10:24
В хуторе Мокрая Ельмута Пролетарского района предлагают порыбачить с пристани, за это придется заплатить тысячу рублей в сутки. Норма вылова составляет 4 килограмма — карпа, амура, судака. Если ловить карасей, то максимум составляет пять килограммов.
«Свыше нормы оплачивается отдельно 250 рублей за 1 килограмм рыбы. Разрешенное количество снастей на рыбака не более пяти. Запрещено вылавливать карпят и толстолобиков весом до 1 килограмма», — говорится в условиях.
Есть также возможность арендовать лодку, стоить это будет две тысячи рублей.
База отдыха «Тихий Причал» предлагает проживание, а также развлечение в виде рыбалки. Снять домик охотника составляет шесть тысяч рублей в сутки, его площадь достигает 30 квадратных метров.
«Вас ждет прекрасный отдых на природе, в окружении яркой зелени и речного бриза, отличная рыбалка и доступ к воде на территории, мангал, возможность провести время в ухоженной беседке около прудика с друзьями и близкими», — говорится в описании.
Стоимость аренды лодки начинается от 4 тысяч рублей. Плюс придется оплатить топливо по 80 рублей за литр. Кроме того, еще в 4 тысячи рублей обойдется организация рыбалки.
В сервисе «Яндекса» пользователи оставили различные отзывы об этом месте.
«Место, в принципе, неплохое, но уж слишком простовато в плане удобств и комфорта», — пишут отдыхающие.
«Хорошее тихое место, рыба ловится отлично. На территории очень чисто и аккуратно», — говорится в отзывах.
В Ростове-на-Дону на улице 3-я Линия, 7\51 есть плавбаза, где можно арендовать настоящий плот, чтобы отправиться на рыбалку.
«Каждый плот, как плавающий лагерь: палатки, тент, мангал, посуда… Идешь себе по течению, пейзаж меняется: то леса, казачьи станицы и другие знаковые места. Тут, на Среднем Дону, все настоящее, не причесанное. Рыбалка хорошая: щука, сом, жерех, судак и другая белорыбица», — говорится в описании.
Самый недорогой плот стоит 27,5 тысячи рублей, но самый высокий ценник — 57,5 тысячи рублей. Здесь есть четыре двухместные палатки с матрасами, зона мангала и зона кухни со всей необходимой посудой. Для сравнения, стоимость перелета из ближайших к Ростову действующих аэропортов в Дубай составляет в среднем 28 тысяч рублей.
«Баня, гамак и ротанговое кресло. Туристическая газовая плитка на 1 конфорку (газ. баллончик 1 в сутки). Подиумы под каждой палаткой, умывальник, душ, САП-борд, коптильня, музыкальная установка на весь плот», — пишут организаторы.
Еще одна база отдыха есть в хуторе Маныч-Балабинка, здесь на берегу озера Эльдорадо можно сходить на рыбалку. Есть условия и для любителей охоты.
Максимальная стоимость размещения составляет 15 тысяч рублей. Это дом на 20 гостей, в котором есть:
Здесь можно пострелять из лука или отправиться на катере на рыбалку. Доступны следующие услуги:
Одна из них называется «Тихая гавань», здесь есть стоянка, ресторан и беседки для пикников. Кроме того, при желании могут организовать рыбалку на прудах, зарыбленных карпом и амуром.
Средний чек составляет пять тысяч рублей. Отзывы о комплексе оказались неоднозначными.
«Ужасное место. В номерах тараканы, куча паутины, в ванной нет света, в гостиной перегорели 2 лампочки. Ощущение, что в номерах никогда не убирали. Часы не работают, телевизор тоже не работает. Мыла и туалетной бумаги нет», — пишут отдыхающие.
«Красивое место вдали от города. Приятный персонал. Можно арендовать беседку для пикника как на территории, так и на пляже», — сообщают туристы.
Один из комплексов называется «Донские озера», он находится на двух озерах, одно для отдыхающих, второе специально для рыбаков. В обоих проточная родниковая вода, где специально разводится рыба.
Выловить здесь можно толстолобика, осетра, амура и карпа. Стоимость составляет около 1000 рублей с человека. Улов до 4-5 килограммов оплачивается отдельно.
«Есть пруд для ловли рыбы, но рыбы нет. Есть туалет, но он не закрывается. Есть летний душ, но он тоже не закрывается. Есть пруд для отдыха, но вход в него с противоположной стороны», — пишут пользователи в сервисе Lovlu.ru.
«Буду краток — за весь день взялся чешуйчатый карп, зато тяга как у паровоза. Очень понравилось», — заявил один из рыбаков.