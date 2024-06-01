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Posted Сегодня, 16:48

Published Сегодня, 16:48

Modified Сегодня, 16:50

Updated Сегодня, 16:50

Новый ландшафтный пожар полыхает в Тарасовском районе

Появились видео нового лесного пожара в Ростовской области

1 июня 2024, 16:48
Фото: Изображение Midjourney
Новый ландшафтный пожар полыхает в Тарасовском районе
Новый ландшафтный пожар полыхает в Тарасовском районе, сообщили в ГУ МЧС России по Ростовской области.

1 июня в Тарасовском районе Ростовской области огонь охватил лесную подстилку на площади в 15 гектаров. Дым от пожара распространяется по всему муниципалитету. Что стало его причиной, пока неизвестно.

Новый ландшафтный пожар полыхает в Тарасовском районе
Видео: Telegram-канал «Север Дона»

К тушению возгорания подключили 250 спасателей, 75 едениц техники и вертолет Ми-8.

В управлении МЧС о локализации пожара пока не сообщали.

Напомним, прошлым вечером в Тарасовском районе Ростовской области полыхал другой лесной пожар. Для его тушения понадобилось больше 30 тонн воды. Спасатели работали на месте происшествия в течение нескольких часов.

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