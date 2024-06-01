Появились видео нового лесного пожара в Ростовской области

Posted Сегодня, 16:48
Published Сегодня, 16:48
Modified Сегодня, 16:50
Updated Сегодня, 16:50
1 июня в Тарасовском районе Ростовской области огонь охватил лесную подстилку на площади в 15 гектаров. Дым от пожара распространяется по всему муниципалитету. Что стало его причиной, пока неизвестно.
К тушению возгорания подключили 250 спасателей, 75 едениц техники и вертолет Ми-8.
В управлении МЧС о локализации пожара пока не сообщали.
Напомним, прошлым вечером в Тарасовском районе Ростовской области полыхал другой лесной пожар. Для его тушения понадобилось больше 30 тонн воды. Спасатели работали на месте происшествия в течение нескольких часов.