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Published Сегодня, 09:13

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С начала февраля в Дагестане не могут найти пропавшую ростовскую студентку Анну Цомартову

Родители пропавшей ростовской студентки заявили о ложном следе в расследовании

1 июня 2024, 09:13
Фото: t.me/anntsomartova
С начала февраля в Дагестане не могут найти пропавшую ростовскую студентку Анну Цомартову
С начала февраля в Дагестане не могут найти пропавшую ростовскую студентку Анну Цомартову, о ходе расследования рассказали родители девушки в социальных сетях.

Студентка ростовского юридического вуза Анна Цомартова приехала в начале февраля в Каспийск для участия в соревнованиях по тайскому боксу. Девушка потерпела поражение и в расстроенных чувствах выбежала из Дворца спорта без документов и телефона. В последний раз камеры засекли ее на берегу Каспийского моря.

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Родители Анны уверены, что сообщения о том, что девушка покончила жизнь самоубийством являются ложным следом от заинтересованных лиц.

«Первые дни, официальными лицами, а именно сотрудниками пресс-службы МВД РФ по республике Дагестан активно распространялась ложная информация о суициде нашего ребенка», — пишут родители Цомартовой.

Они добавляют, что спасатели исследовали море и не нашли там даже следов пропавшей девушки.

«Наша дочь исчезла возле тысячи видящих её камер видеонаблюдения! Кто-то уже займётся расследованием профессионально? За четыре месяца где промежуточный результат работы?», — заключили родные спортсменки.

Напомним, две сотни людей опросили из-за пропавшей в Дагестане ростовской студентки.

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