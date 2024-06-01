Родители пропавшей ростовской студентки заявили о ложном следе в расследовании

Posted Сегодня, 09:13
Published Сегодня, 09:13
Modified Сегодня, 09:15
Updated Сегодня, 09:15
Студентка ростовского юридического вуза Анна Цомартова приехала в начале февраля в Каспийск для участия в соревнованиях по тайскому боксу. Девушка потерпела поражение и в расстроенных чувствах выбежала из Дворца спорта без документов и телефона. В последний раз камеры засекли ее на берегу Каспийского моря.
Родители Анны уверены, что сообщения о том, что девушка покончила жизнь самоубийством являются ложным следом от заинтересованных лиц.
«Первые дни, официальными лицами, а именно сотрудниками пресс-службы МВД РФ по республике Дагестан активно распространялась ложная информация о суициде нашего ребенка», — пишут родители Цомартовой.
Они добавляют, что спасатели исследовали море и не нашли там даже следов пропавшей девушки.
«Наша дочь исчезла возле тысячи видящих её камер видеонаблюдения! Кто-то уже займётся расследованием профессионально? За четыре месяца где промежуточный результат работы?», — заключили родные спортсменки.
Напомним, две сотни людей опросили из-за пропавшей в Дагестане ростовской студентки.