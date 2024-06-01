Родители пропавшей ростовской студентки заявили о ложном следе в расследовании

Студентка ростовского юридического вуза Анна Цомартова приехала в начале февраля в Каспийск для участия в соревнованиях по тайскому боксу. Девушка потерпела поражение и в расстроенных чувствах выбежала из Дворца спорта без документов и телефона. В последний раз камеры засекли ее на берегу Каспийского моря.