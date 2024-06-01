Схему движения изменят на трассе, связывающей Ростовскую область с новыми регионами

Posted Сегодня, 14:03
Published Сегодня, 14:03
Modified Сегодня, 14:05
Updated Сегодня, 14:05
С 1 июня на трассе Р-280 «Новороссия» изменят схему движения. Нововведение коснется участка с 39-го по 41-й километры. Там откроют для проезда две недавно отремонтированные правые полосы. В то же время, две левые полосы будут закрыты для проведения капитального ремонта.
Отмечается, что завершить работы на участке полностью хотят к середине июля. Таким образом, летом движение на трассе на участке от 36-го до 45-го километра будет происходить по всем четырем полосам.
Ранее сообщалось, что на Южном подъезде к Ростову поменяют освещение.