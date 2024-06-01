Схему движения изменят на трассе, связывающей Ростовскую область с новыми регионами

С 1 июня на трассе Р-280 «Новороссия» изменят схему движения. Нововведение коснется участка с 39-го по 41-й километры. Там откроют для проезда две недавно отремонтированные правые полосы. В то же время, две левые полосы будут закрыты для проведения капитального ремонта.