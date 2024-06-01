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На 74-м году жизни скончался генерал-майор милиции в отставке Анатолий Корольков

Скончался экс-замначальника ГУ МВД по Ростовской области Анатолий Корольков

1 июня 2024, 10:20
Фото: для иллюстрации / pxhere.com
На 74-м году жизни скончался генерал-майор милиции в отставке Анатолий Корольков
На 74-м году жизни скончался генерал-майор милиции в отставке Анатолий Корольков, сообщили в пресс-службе МВД России по Ростовской области.

Анатолий Корольков отдал более 30 лет жизни службе в органах правопорядка Ростовской области. Большую часть профессиональной карьеры он посввятил оперативной работе. Корольков дослужился до звания генерал-майора милиции и должности замначальника главка МВД по региону.

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Королькову было 73 года. Коллеги генерал-майора выразили соболезнования родственникам и близким экс-полицейского.

Напомним, на днях ушел из жизни уроженец Шахт, актер Валерий Фролов. Он снимался в «Следствие ведут ЗнаТоКи» и «Кин-дза-дза!».

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