Скончался экс-замначальника ГУ МВД по Ростовской области Анатолий Корольков

Posted Сегодня, 10:20
Published Сегодня, 10:20
Modified Сегодня, 10:22
Updated Сегодня, 10:22
Анатолий Корольков отдал более 30 лет жизни службе в органах правопорядка Ростовской области. Большую часть профессиональной карьеры он посввятил оперативной работе. Корольков дослужился до звания генерал-майора милиции и должности замначальника главка МВД по региону.
Королькову было 73 года. Коллеги генерал-майора выразили соболезнования родственникам и близким экс-полицейского.
Напомним, на днях ушел из жизни уроженец Шахт, актер Валерий Фролов. Он снимался в «Следствие ведут ЗнаТоКи» и «Кин-дза-дза!».