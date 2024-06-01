Свой бизнес имеют только 3% молодых жителей Ростова-на-Дону

Posted Сегодня, 17:46
Published Сегодня, 17:46
Modified Сегодня, 17:48
Updated Сегодня, 17:48
Опрос проводился среди ростовчан в возрасте от 18 до 34 лет. Выяснилось, что подавляющее большинство опрошенных хотят работать на себя, а не в найме. Так, свой бизнес хотели бы открыть 78% молодых ростовчан. 13% из них уже копят на свое дело и составляют бизнес-план. Уже начали строить бизнес лишь 3% опрошенных.
Аналитики отмечают, что открыть свое дело чаще хотят женщины, а не мужчины. В ведении собственного бизнеса молодых жителей в Ростове привлекают возможность заниматься любимым делом и желание создавать что-то новое (77%), а также независимость от начальства и свобода действий (67%).
«Покупкой готового бизнеса в последнее время все чаще начинают интересоваться не только предприниматели, но и обычные люди, которые хотят вложить и приумножить свои накопления. Меняется и восприятие предпринимательства, а вложение в собственный бизнес-актив на сегодняшний день считается уже менее рискованным и более прогнозируемым по сравнению с привычными ранее видами инвестирования», — комментирует Илья Дудковский, руководитель категорий «Готовый бизнес и франчайзинг» на «Авито».
В топ-5 самых популярных сфер, в которых молодые жители Ростова-на-Дону хотели бы иметь свой бизнес, вошли пункты выдачи заказов (41%); сфера услуг (36%); IT-бизнес (32%); красота и здоровье (30%) и развлечения (26%).
Ранее сообщалось, что только 16% ростовчан рассчитывают жить на пенсию в старости.