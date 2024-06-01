rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 17:46

Published Сегодня, 17:46

Modified Сегодня, 17:48

Updated Сегодня, 17:48

Свой бизнес имеют только 3% молодых жителей Ростова-на-Дону

Свой бизнес имеют только 3% молодых жителей Ростова-на-Дону

1 июня 2024, 17:46
Фото: Изображение Midjourney
Свой бизнес имеют только 3% молодых жителей Ростова-на-Дону
78% молодых жителей Ростова хотели бы открыть свое дело, следует из опроса «Авито».

Опрос проводился среди ростовчан в возрасте от 18 до 34 лет. Выяснилось, что подавляющее большинство опрошенных хотят работать на себя, а не в найме. Так, свой бизнес хотели бы открыть 78% молодых ростовчан. 13% из них уже копят на свое дело и составляют бизнес-план. Уже начали строить бизнес лишь 3% опрошенных.

Аналитики отмечают, что открыть свое дело чаще хотят женщины, а не мужчины. В ведении собственного бизнеса молодых жителей в Ростове привлекают возможность заниматься любимым делом и желание создавать что-то новое (77%), а также независимость от начальства и свобода действий (67%).

«Покупкой готового бизнеса в последнее время все чаще начинают интересоваться не только предприниматели, но и обычные люди, которые хотят вложить и приумножить свои накопления. Меняется и восприятие предпринимательства, а вложение в собственный бизнес-актив на сегодняшний день считается уже менее рискованным и более прогнозируемым по сравнению с привычными ранее видами инвестирования», — комментирует Илья Дудковский, руководитель категорий «Готовый бизнес и франчайзинг» на «Авито».

Ростов-на-Дону признали лучшим торговым городом
Узнать подробнее

В топ-5 самых популярных сфер, в которых молодые жители Ростова-на-Дону хотели бы иметь свой бизнес, вошли пункты выдачи заказов (41%); сфера услуг (36%); IT-бизнес (32%); красота и здоровье (30%) и развлечения (26%).

Ранее сообщалось, что только 16% ростовчан рассчитывают жить на пенсию в старости.

Читайте также:
Владелец Gloria Jeans в Ростовской области стал долларовым миллиардеромГубернатор попросил Голикову помочь с реконструкцией цирка в РостовеНазваны профессии с самой быстрорастущей зарплатой в Ростовской области
#Виктория Прутковская#Общество#Город#Бизнес#Новости#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Опросы общественного мнения в Ростове#Ростов
Подпишитесь
Родители пропавшей ростовской студентки заявили о ложном следе в расследовании
Сегодня, 09:13
Телевидение и радио отключат в Ростовской области с начала июня
Сегодня, 08:31
Штормовое предупреждение объявлено в Ростовской области из-за града
Сегодня, 06:57
Фасад многоэтажного дома обрушился в Ростове-на-Дону
Сегодня, 06:20
Более 30 тонн воды сбросили на страшный лесной пожар в Ростовской области
Сегодня, 06:01
RostovGazeta заняла первое место по посещаемости в регионе средих донских СМИ
Сегодня, 08:18
"