Свой бизнес имеют только 3% молодых жителей Ростова-на-Дону

«Покупкой готового бизнеса в последнее время все чаще начинают интересоваться не только предприниматели, но и обычные люди, которые хотят вложить и приумножить свои накопления. Меняется и восприятие предпринимательства, а вложение в собственный бизнес-актив на сегодняшний день считается уже менее рискованным и более прогнозируемым по сравнению с привычными ранее видами инвестирования», — комментирует Илья Дудковский, руководитель категорий «Готовый бизнес и франчайзинг» на «Авито».