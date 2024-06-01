Телевидение и радио отключат в Ростовской области с начала июня

В четверг, 6 июня, мультиплексы перестанут ловить связь в Ефремовке Неклиновского района с 10.00 до 20.00. В Горняцком Белокалитвинского района перебои сигнала ожидаются с 10.00 до 22.00. В Волгодонске 6 июня снова отключат ТВ и радио, на этот раз с 10.00 до 17.00. В тот же день в Белой Калитве мультиплексы будут работать с перебоями с 10.00 до 22.00, а в Алексеево-Лозовском Чертковского района — с 09.00 до 21.00.