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Published Сегодня, 08:31

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Телевидение и радио отключат в Ростовской области с начала июня

Телевидение и радио отключат в Ростовской области с начала июня

1 июня 2024, 08:31
Фото: 1MI
Телевидение и радио отключат в Ростовской области с начала июня
Перебои в работе ТВ и радио ждут в Ростовской области, о графике отключений напомнили в РТРС.

Отключать радио и ТВ в регионе будут из-за профилактических и технических работ. Так, 3 июня перебои ожидают жителей поселка Чирский в Советском районе. Мультиплексы перестанут ловить связь с 09.00 до 21.00.

В тот же день перебои ожидаются в хуторе Керчик-Савров в Октябрьском районе. Работы там будут вестись с 11.00 до 17.00. С 10.00 до 17.00 без ТВ и радио 3 июня останутся жители Волгодонска.

Во вторник, 4 июня, мультиплексы перестанут работать в Морозовске. Перебои будут наблюдаться с 08.00 до 20.00. В этот же день снова без ТВ и радио останутся жители Волгодонска. Работы там запланированы с 10.00 до 17.00. В Анастасиевке Матвеево-Курганского района сигнал пропадет с 10.00 до 16.00.

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5 июня перебои ждут только жителей Миллерово. Без передач на ТВ и радио жители останутся там с 11.00 до 17.00.

В четверг, 6 июня, мультиплексы перестанут ловить связь в Ефремовке Неклиновского района с 10.00 до 20.00. В Горняцком Белокалитвинского района перебои сигнала ожидаются с 10.00 до 22.00. В Волгодонске 6 июня снова отключат ТВ и радио, на этот раз с 10.00 до 17.00. В тот же день в Белой Калитве мультиплексы будут работать с перебоями с 10.00 до 22.00, а в Алексеево-Лозовском Чертковского района — с 09.00 до 21.00.

Наконец, 7 июня работы снова запланированы в Волгодонске с 10.00 до 17.00. В тот же день, но с 11.00 до 17.00, без ТВ и радио останутся жители Тарасовского. Также ограничения ждут жителей Земцова Боковского района. Там ТВ и радио перестанут работать с 10.00 до 21.00.

Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону несколько улиц и садовых товариществ останутся без воды.

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