В ростовском зоопарке показали новорожденных тигрят, от которых отказалась мама

Зоологи заверили, что Услада после своих первых родов чувствует себя хорошо, но материнский инстинкт у нее не проснулся. Она не признает тигрят и не заботится о них. В природе такое являение считается частым. Сейчас обязанности мамы взяли на себя сами зоологи. Они по часам кормят тигрят и следят за их здоровьем.