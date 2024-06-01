В ростовском зоопарке показали новорожденных тигрят, от которых отказалась мама

Posted Сегодня, 14:37
Published Сегодня, 14:37
Modified Сегодня, 14:39
Updated Сегодня, 14:39
Тигрята появились у пары тигров Устина и Услады. Малышей оказалось сразу двое — самец Жигер и самочка Жанета.
Зоологи заверили, что Услада после своих первых родов чувствует себя хорошо, но материнский инстинкт у нее не проснулся. Она не признает тигрят и не заботится о них. В природе такое являение считается частым. Сейчас обязанности мамы взяли на себя сами зоологи. Они по часам кормят тигрят и следят за их здоровьем.
Ранее сообщалось, что самокатчиков будут выгонять из ростовского зоопарка. Также передвигаться там нельзя будет на роликовых коньках, велосипедах, скейтбордах, беговелах, детских машинках и прочих колесных гаджетах.