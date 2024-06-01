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Posted Сегодня, 14:37

Published Сегодня, 14:37

Modified Сегодня, 14:39

Updated Сегодня, 14:39

Тигрята Жигер и Жанета появились на свет в ростовском зоопарке

В ростовском зоопарке показали новорожденных тигрят, от которых отказалась мама

1 июня 2024, 14:37
Фото: для иллюстрации / 1MI
Тигрята Жигер и Жанета появились на свет в ростовском зоопарке
Тигрята Жигер и Жанета появились на свет в ростовском зоопарке, рассказали зоологи учреждения.

Тигрята появились у пары тигров Устина и Услады. Малышей оказалось сразу двое — самец Жигер и самочка Жанета.

Тигрята Жигер и Жанета появились на свет в ростовском зоопарке
Видео: Фото для иллюстрации / Ростовский зоопарк

Зоологи заверили, что Услада после своих первых родов чувствует себя хорошо, но материнский инстинкт у нее не проснулся. Она не признает тигрят и не заботится о них. В природе такое являение считается частым. Сейчас обязанности мамы взяли на себя сами зоологи. Они по часам кормят тигрят и следят за их здоровьем.

Ранее сообщалось, что самокатчиков будут выгонять из ростовского зоопарка. Также передвигаться там нельзя будет на роликовых коньках, велосипедах, скейтбордах, беговелах, детских машинках и прочих колесных гаджетах.

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