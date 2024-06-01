В Ростовской области спустя сутки снова вспыхнул лесной пожар

Posted Сегодня, 16:20
Published Сегодня, 16:20
Modified Сегодня, 16:22
Updated Сегодня, 16:22
В Тарасовском районе Ростовской области вспыхнула лесная подстилка на площади в 15 гектаров. К тушению природного пожара уже подключили 250 спасателей, 75 едениц техники и вертолет Ми-8. Он сбросил больше десяти тонн воды.
Уточняется, что к настоящему часу угрозы населенным пунктам нет.
Напомним, прошлым вечером в Тарасовском районе Ростовской области полыхал другой лесной пожар. Для его тушения понадобилось больше 30 тонн воды. Спасатели работали на месте происшествия в течение нескольких часов. Предположительно, возгорание было вызвано ударом молнии.