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Posted Сегодня, 16:20

Published Сегодня, 16:20

Modified Сегодня, 16:22

Updated Сегодня, 16:22

Новый природный пожар полыхает в Ростовской области

В Ростовской области спустя сутки снова вспыхнул лесной пожар

1 июня 2024, 16:20
Фото: Изображение Midjourney
Новый природный пожар полыхает в Ростовской области
Новый природный пожар полыхает в Ростовской области, сообщили в управлении МЧС по региону.

В Тарасовском районе Ростовской области вспыхнула лесная подстилка на площади в 15 гектаров. К тушению природного пожара уже подключили 250 спасателей, 75 едениц техники и вертолет Ми-8. Он сбросил больше десяти тонн воды.

Новый природный пожар полыхает в Ростовской области
Видео: МЧС

Уточняется, что к настоящему часу угрозы населенным пунктам нет.

Напомним, прошлым вечером в Тарасовском районе Ростовской области полыхал другой лесной пожар. Для его тушения понадобилось больше 30 тонн воды. Спасатели работали на месте происшествия в течение нескольких часов. Предположительно, возгорание было вызвано ударом молнии.

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