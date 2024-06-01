В Ростовской области ждут аномальную жару, пока на трассах взрываются фуры

Posted Сегодня, 18:01
Published Сегодня, 18:01
Modified Сегодня, 18:03
Updated Сегодня, 18:03
Минувшей ночью на трассе в районе села Синявское в Ростовской области взорвался грузовой автомобиль. В происшествии пострадал не только сам водитель фуры, но и находившиеся поблизости люди. Взрывная волна повредила автомобили, которые ехали неподалеку от грузовика.
На место происшествия оперативно прибыли спасатели и медики. Трассу на некоторое время перекрывали, из-за чего образовалась пробка.
«Российская газета» рассказала об открытии детского хирургического центра инновационных технологий. Центр будет работать на базе Ростовской областной детской клинической больницы.
Строительство центра началось в 2021 году. За три года смогли соорудить основной корпус площадью почти 55 тысяч квадратных метров и административно-бытовой корпус.
Во время строительства центра врачи ОДКБ проходили стажировку в крупных медицинских учреждениях страны. Благодаря полученным новым навыкам и инновационному оборудованию в хирургическом центре смогут проводить операции по трансплантации костного мозга. Это поможет спасти жизни детям со злокачественными заболеваниями кроветворной системы.
Синоптики предупредили о сильной жаре в Ростове в начале лета. Столбики термометров в первые дни июня могут достигать +32 градусов. Вечерами похолодает до +19 градусов.
Небо будет преимущественно облачным. Осадки ожидаются минимальные. Ветер усилится до пяти метров в секунду.