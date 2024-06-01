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Posted Сегодня, 18:01

Published Сегодня, 18:01

Modified Сегодня, 18:03

Updated Сегодня, 18:03

Главные новости Ростовской области 1 июня

В Ростовской области ждут аномальную жару, пока на трассах взрываются фуры

1 июня 2024, 18:01
Фото: Изображение Midjourney
Главные новости Ростовской области 1 июня
Фура взорвалась на трассе в Ростовской области, тем временем в Ростове открыли уникальный Детский хирургический центр, а синоптики прогнозируют жару за +30 градусов.

Взрыв на трассе

Минувшей ночью на трассе в районе села Синявское в Ростовской области взорвался грузовой автомобиль. В происшествии пострадал не только сам водитель фуры, но и находившиеся поблизости люди. Взрывная волна повредила автомобили, которые ехали неподалеку от грузовика.

На место происшествия оперативно прибыли спасатели и медики. Трассу на некоторое время перекрывали, из-за чего образовалась пробка.

Фура взорвалась на трассе в Ростовской области
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Уникальный центр

«Российская газета» рассказала об открытии детского хирургического центра инновационных технологий. Центр будет работать на базе Ростовской областной детской клинической больницы.

Строительство центра началось в 2021 году. За три года смогли соорудить основной корпус площадью почти 55 тысяч квадратных метров и административно-бытовой корпус.

Во время строительства центра врачи ОДКБ проходили стажировку в крупных медицинских учреждениях страны. Благодаря полученным новым навыкам и инновационному оборудованию в хирургическом центре смогут проводить операции по трансплантации костного мозга. Это поможет спасти жизни детям со злокачественными заболеваниями кроветворной системы.

Пересадку костного мозга смогут выполнять врачи в Ростове
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Жара за +30 градусов

Синоптики предупредили о сильной жаре в Ростове в начале лета. Столбики термометров в первые дни июня могут достигать +32 градусов. Вечерами похолодает до +19 градусов.

Небо будет преимущественно облачным. Осадки ожидаются минимальные. Ветер усилится до пяти метров в секунду.

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