В Ростовской области ждут аномальную жару, пока на трассах взрываются фуры

Минувшей ночью на трассе в районе села Синявское в Ростовской области взорвался грузовой автомобиль. В происшествии пострадал не только сам водитель фуры, но и находившиеся поблизости люди. Взрывная волна повредила автомобили, которые ехали неподалеку от грузовика.