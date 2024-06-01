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Posted Сегодня, 15:55

Published Сегодня, 15:55

Modified Сегодня, 15:57

Updated Сегодня, 15:57

Смертельное ДТП произошло в поселке Овощном Ростовской области

Водитель переехал велосипедиста под Ростовом и скрылся с места преступления

1 июня 2024, 15:55
Фото: Telegram-канал «ДТП и ЧП Ростов»
Смертельное ДТП произошло в поселке Овощном Ростовской области
Смертельное ДТП произошло в поселке Овощном Ростовской области, сообщили в соцсетях очевидцы.

Авария произошла недалеко от Батайска. По предварительным данным, велосипедист пересекал пешеходный переход, когда его сбил водитель легкового авто. Автомобилист не остановился, чтобы оказать помощь пострадавшему, а поспешил скрыться. Его местонахождение и личность не установлены.

Сам велосипедист скончался на месте происшествия от полученных травм.

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В ГИБДД подробностями расследования этого инцидента не делились.

Ранее мотоциклист попал под колеса машины на Оганова в Ростове. Водитель мотоцикла смог выжить, но получил серьезные травмы.

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