Водитель переехал велосипедиста под Ростовом и скрылся с места преступления

Posted Сегодня, 15:55
Published Сегодня, 15:55
Modified Сегодня, 15:57
Updated Сегодня, 15:57
Авария произошла недалеко от Батайска. По предварительным данным, велосипедист пересекал пешеходный переход, когда его сбил водитель легкового авто. Автомобилист не остановился, чтобы оказать помощь пострадавшему, а поспешил скрыться. Его местонахождение и личность не установлены.
Сам велосипедист скончался на месте происшествия от полученных травм.
В ГИБДД подробностями расследования этого инцидента не делились.
Ранее мотоциклист попал под колеса машины на Оганова в Ростове. Водитель мотоцикла смог выжить, но получил серьезные травмы.