Водитель переехал велосипедиста под Ростовом и скрылся с места преступления

Авария произошла недалеко от Батайска. По предварительным данным, велосипедист пересекал пешеходный переход, когда его сбил водитель легкового авто. Автомобилист не остановился, чтобы оказать помощь пострадавшему, а поспешил скрыться. Его местонахождение и личность не установлены.