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Updated Сегодня, 07:13

Атаку беспилотника над Азовским морем отразили российские военные ночью

Атаку беспилотника над Азовским морем отразили российские военные ночью

2 июня 2024, 05:19
Фото: Изображение Midjourney
Атаку беспилотника над Азовским морем отразили российские военные ночью
В ночь на 2 июня российские военные сбили три беспилотных летательных аппарата над территорией РФ, сообщает Минобороны.

В течение прошедшей ночи дежурные средства ПВО сбили беспилотники над Курской и Белгородской областями, а также над акваторией Азовского моря. Где именно был уничтожен БПЛА, не уточняется.

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Напомним, несколькими днями ранее над Азовским морем удалось сбить восемь ракет, которые запустили ВСУ. Предположительно это были американские оперативно-тактические ракеты ATACMS.

Ранее от ГУ МЧС России поступило предложение обустроить на территории всей страны, в том числе и в Ростовской области, объекты гражданской обороны для защиты населения от любых видов оружия.

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