Атаку беспилотника над Азовским морем отразили российские военные ночью

Posted Сегодня, 05:19
Published Сегодня, 05:19
Modified Сегодня, 07:13
Updated Сегодня, 07:13
В течение прошедшей ночи дежурные средства ПВО сбили беспилотники над Курской и Белгородской областями, а также над акваторией Азовского моря. Где именно был уничтожен БПЛА, не уточняется.
Напомним, несколькими днями ранее над Азовским морем удалось сбить восемь ракет, которые запустили ВСУ. Предположительно это были американские оперативно-тактические ракеты ATACMS.
Ранее от ГУ МЧС России поступило предложение обустроить на территории всей страны, в том числе и в Ростовской области, объекты гражданской обороны для защиты населения от любых видов оружия.