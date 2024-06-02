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Posted Сегодня, 11:52

Published Сегодня, 11:52

Modified Сегодня, 11:54

Updated Сегодня, 11:54

По улицам Ростова-на-Дону бегает дикий кабан

Черного кабана заметили на Портовой в Ростове

2 июня 2024, 11:52
Фото: Изображение Midjourney
По улицам Ростова-на-Дону бегает дикий кабан
На улице Портовой в Ростове заметили кабана, который носится по проезжей части. Животное мечется и не может найти себе место, сообщает телеграм-канал «Ростов Главный Топ1».

Маленького кабанчика заметили на Портовой в Ростове-на-Дону. Он без остановки бегает по улице. Очевидцы пытались поймать его, но животное не идет на контакт. Кабан пока никому не навредил. Откуда он сбежал неизвестно. Некоторые комментаторы утверждают, что это домашний мини-пиг, который просто потерялся.

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Одни подписчики паблика переживают за маленького кабанчика: «Заберите скорее, чтобы под машину не попал».

А вот другие восприняли ситуацию с юмором: «Пацаны сказали, едем на шашлыки…»

Ранее RostovGazeta рассказала, как стадо диких кабанов бегала по Ростову. Животные нападали на детей, гоняли собак и ломали заборы.

Напомним, что в Ростовской области массово фиксировали вспышки африканской чумы свиней

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#Регина Симакова#Общество#Город#Ростов-на-Дону#Животные#Домашние животные#Кабан#Последние новости Ростова на сегодня#Дикие животные
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