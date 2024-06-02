Черного кабана заметили на Портовой в Ростове

Маленького кабанчика заметили на Портовой в Ростове-на-Дону. Он без остановки бегает по улице. Очевидцы пытались поймать его, но животное не идет на контакт. Кабан пока никому не навредил. Откуда он сбежал неизвестно. Некоторые комментаторы утверждают, что это домашний мини-пиг, который просто потерялся.