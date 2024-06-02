Еще 20 дорожных камер установят на трассах в Ростовской области

Другие 10 комплектов, но уже стационарных отправят и установят в местах концентрации ДТП. Эти локации определил Центр автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения ГИБДД по Ростовской области. Всего выделено 10 адресов поставки как в самом Ростове, так и на территории области. Средняя стоимость одного устройства оценивается около 3,6 миллиона рублей.