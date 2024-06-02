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Published Сегодня, 09:54

Modified Сегодня, 09:58

Updated Сегодня, 09:58

На новые дорожные камеры для Ростова потратят более 68 млн рублей

Еще 20 дорожных камер установят на трассах в Ростовской области

2 июня 2024, 09:54
Фото: 1MI
На новые дорожные камеры для Ростова потратят более 68 млн рублей
Центр безопасности дорожного движения Ростовской области планирует закупить 20 камер автоматической фиксации нарушений ПДД. Начальная цена товара превышает 68 миллионов рублей. Соответствующая информация размещена на сайте Единой информационной системы закупок.

Комплексы автоматической фотовидеофиксации нарушений Правил дорожного движения хотят приобрести для Ростова-на-Дону. Так, 10 мобильных камер поставят по адресу улица Доватора, 154А. В этом здании находится региональный Центр безопасности дорожного движения. Одна такая камера с модулем питания от солнечной энергии обойдется примерно в 3,1 миллиона рублей.

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Другие 10 комплектов, но уже стационарных отправят и установят в местах концентрации ДТП. Эти локации определил Центр автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения ГИБДД по Ростовской области. Всего выделено 10 адресов поставки как в самом Ростове, так и на территории области. Средняя стоимость одного устройства оценивается около 3,6 миллиона рублей.

Максимальная стоимость контракта превышает 68,8 миллиона рублей.

Ранее стало известно, что тысячу зеленых мусорных баков закупят для Ростова.

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