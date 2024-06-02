Еще 20 дорожных камер установят на трассах в Ростовской области

Posted Сегодня, 09:54
Published Сегодня, 09:54
Modified Сегодня, 09:58
Updated Сегодня, 09:58
Комплексы автоматической фотовидеофиксации нарушений Правил дорожного движения хотят приобрести для Ростова-на-Дону. Так, 10 мобильных камер поставят по адресу улица Доватора, 154А. В этом здании находится региональный Центр безопасности дорожного движения. Одна такая камера с модулем питания от солнечной энергии обойдется примерно в 3,1 миллиона рублей.
Другие 10 комплектов, но уже стационарных отправят и установят в местах концентрации ДТП. Эти локации определил Центр автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения ГИБДД по Ростовской области. Всего выделено 10 адресов поставки как в самом Ростове, так и на территории области. Средняя стоимость одного устройства оценивается около 3,6 миллиона рублей.
Максимальная стоимость контракта превышает 68,8 миллиона рублей.
Ранее стало известно, что тысячу зеленых мусорных баков закупят для Ростова.