Итоги недели: В Ростовской области полыхает лес, а волкособы держат людей в страхе

Posted Сегодня, 17:58
Published Сегодня, 17:58
Modified Сегодня, 18:00
Updated Сегодня, 18:00
В Ростовской области на границе с ЛНР в лесах Чертковского района заметили стаю диких волкособов. Она состоит примерно из 18 голов, что очень тревожит местных жителей.
Эколог Алексей Лебедев рассказал, что если собака смогла влиться в волчью стаю, то в будущем возможно скрещивание видов. В результате чего появляются волкособы. Они умные, крупные и не боятся людей. Их нельзя путать с бездомными собаками, так как они несут пользу и не живут в стаях в лесу.
По мнению эколога, появление волкособов — это очень плохой знак, который может привести к страшным последствиям. С этим нужно бороться на региональном уровне.
Редакция направила официальный запрос в Минприроды Ростовской области для разъяснения ситуации. Информация пока не поступила.
За последние три дня в Ростовской области произошло два крупных лесных пожара.
Сначала загорелся лесной массив в Тарасовском районе Ростовской области. Огонь охватил территорию площадью 52 гектара и постепенно разросся до 169 гектаров. Предположительно, причиной возгорания является удар молнии. Для ликвидации огня привлекли вертолет Ми-8 МЧС России. Всего для тушения понадобилось 30 тонн воды.
Затем в Ростовской области загорелись еще 123,5 гектара леса. Тушение пожара продолжается. Из-за сухой и жаркой погоды появляются трудности в ликвидации возгорания. С огнем борются 277 специалистов и 82 единицы пожарной техники.
Над Азовским морем в Ростовской области системы ПВО сбили восемь американских оперативно-тактических ракет ATACMS.
Ракеты, запущенные ВСУ, удалось уничтожить 30 мая. Кроме того, над Черным морем перехватили восемь беспилотников.