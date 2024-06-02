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Published Сегодня, 17:58

Modified Сегодня, 18:00

Updated Сегодня, 18:00

Главные новости Ростовской области с 27 мая по 2 июня

Итоги недели: В Ростовской области полыхает лес, а волкособы держат людей в страхе

2 июня 2024, 17:58
Фото: Изображение Midjourney
Главные новости Ростовской области с 27 мая по 2 июня
В Ростовской области стая диких волкособов держит в страхе людей, тем временем пожары поразили около 286 гектаров лесного массива, а над Азовским морем уничтожили восемь американских ракет ATACMS. Итоги недели от RostovGazeta.

Опасные волкособы

В Ростовской области на границе с ЛНР в лесах Чертковского района заметили стаю диких волкособов. Она состоит примерно из 18 голов, что очень тревожит местных жителей.

Эколог Алексей Лебедев рассказал, что если собака смогла влиться в волчью стаю, то в будущем возможно скрещивание видов. В результате чего появляются волкособы. Они умные, крупные и не боятся людей. Их нельзя путать с бездомными собаками, так как они несут пользу и не живут в стаях в лесу.

По мнению эколога, появление волкособов — это очень плохой знак, который может привести к страшным последствиям. С этим нужно бороться на региональном уровне.

Редакция направила официальный запрос в Минприроды Ростовской области для разъяснения ситуации. Информация пока не поступила.

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Лесные пожары

За последние три дня в Ростовской области произошло два крупных лесных пожара.

Сначала загорелся лесной массив в Тарасовском районе Ростовской области. Огонь охватил территорию площадью 52 гектара и постепенно разросся до 169 гектаров. Предположительно, причиной возгорания является удар молнии. Для ликвидации огня привлекли вертолет Ми-8 МЧС России. Всего для тушения понадобилось 30 тонн воды.

Затем в Ростовской области загорелись еще 123,5 гектара леса. Тушение пожара продолжается. Из-за сухой и жаркой погоды появляются трудности в ликвидации возгорания. С огнем борются 277 специалистов и 82 единицы пожарной техники.

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Восемь ракет

Над Азовским морем в Ростовской области системы ПВО сбили восемь американских оперативно-тактических ракет ATACMS.

Ракеты, запущенные ВСУ, удалось уничтожить 30 мая. Кроме того, над Черным морем перехватили восемь беспилотников.

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