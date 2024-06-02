Итоги недели: В Ростовской области полыхает лес, а волкособы держат людей в страхе

Эколог Алексей Лебедев рассказал, что если собака смогла влиться в волчью стаю, то в будущем возможно скрещивание видов. В результате чего появляются волкособы. Они умные, крупные и не боятся людей. Их нельзя путать с бездомными собаками, так как они несут пользу и не живут в стаях в лесу.