Кто решил «слить» высокопоставленного сотрудника РЖД Георгия Геворкяна

В итоге журналисты пришли к выводу, что не все были рады тому, что закрылась «кормушка» для «лишних рук» и «мафиозных компаний», которые исчезли с дороги. Возможно, они хотели бы иметь дело с новым начальником, с которым было бы проще договариваться.