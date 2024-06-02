Кто решил «слить» высокопоставленного сотрудника РЖД Георгия Геворкяна

Posted Сегодня, 13:33
Published Сегодня, 13:33
Modified Сегодня, 13:33
Updated Сегодня, 13:33
На самом же деле был задержан его заместитель — руководитель службы технической политики Дирекции железнодорожных вокзалов Давид Нониашвили, которого обвиняют в получении взятки в размере 17 млн рублей.
По предварительной версии следствия, данные денежные средства задержанный получил от ООО «Бросок» за «беспрепятственное подписание актов приема-сдачи и за ускорение оплаты». Об этом пишет newizv.ru.
О задержании Нониашвили стало известно 30 мая 2024 года, в этот же день было возбуждено уголовное дело. После задержания фигуранта в здании РЖД прошли обыски. Следователи также допросили его руководителя Георгия Геворкяна.
При этом интернет-издания не стали разбираться в деталях и заявили об аресте именно Геворкяна. По мнению журналистов «Новых Известий», это может означать, что кто-то хочет просто «слить» топ-менеджера компании, а также подтолкнуть руководство РЖД к принятию решения на эмоциях — разорвать трудовые отношения с Геворкяном на фоне информационного хайпа.
Георгий Геворкян был назначен на вышеуказанную должность в 2019 году сразу после ухода бывшего вокзального куратора Виталия Вотолевского. После назначения новый руководитель сразу начал проявлять инициативу. Многие подчиненные характеризуют его как человека, который может принимать ответственные решения, а также заставляет работать и двигаться вперёд.
Приход Геворкяна ознаменовал кардинальные изменения на вокзалах РЖД. Так, во многих крупных вокзалах были произведены ремонты. Ведется активная работа по развитию безбарьерной среды. Инфраструктура зданий адаптируется под маломобильных пассажиров.
В конце 2019 года начались работы по модернизации залов ожидания. Появились современные сидения с зарядками для мобильных устройств, а также автоматические камеры хранения с безлюдной технологией обслуживания.
Еще одним нововведением стал бесплатный туалет на вокзалах. Ранее такие «заведения» контролировала своя «мафия», и пассажирам приходилось платить по 10-15 рублей за использование.
В итоге журналисты пришли к выводу, что не все были рады тому, что закрылась «кормушка» для «лишних рук» и «мафиозных компаний», которые исчезли с дороги. Возможно, они хотели бы иметь дело с новым начальником, с которым было бы проще договариваться.