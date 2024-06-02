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Posted Сегодня, 12:30

Published Сегодня, 12:30

Modified Сегодня, 12:32

Updated Сегодня, 12:32

МЧС объявило штормовое предупреждение в Ростовской области

Ливни с градом надвигаются на Ростовскую область

2 июня 2024, 12:30
Фото: Изображение Midjourney
МЧС объявило штормовое предупреждение в Ростовской области

МЧС объявило штормовое предупреждение в Ростовской области

На ближайшие дни в Ростовской области объявили штормовое предупреждение. 2 и 3 июня местами возможны сильные дожди с градом и ветром до 23 метров в секунду, сообщает областной МЧС.

Так, в воскресенье и субботу, 2 и 3 июня в Ростовской области местами ожидается плохая погода. Есть высокая вероятность возникновения сильных проливных дождей в сочетании с грозой. Также возможны усиления ветра. Порывы могут достигать 20–23 метров в секунду. Помимо этого, в некоторых частях региона может пройти град.

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Сотрудники МЧС напоминают, что необходимо соблюдать правила безопасности. Быть внимательными и бдительными, а в случае чрезвычайной ситуации звонить спасателям.

Ранее в Ростовской области прошел сильный град. Земля завалило ледяными сугробами.

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