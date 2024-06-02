Ливни с градом надвигаются на Ростовскую область

Posted Сегодня, 12:30
Published Сегодня, 12:30
Modified Сегодня, 12:32
Updated Сегодня, 12:32
Так, в воскресенье и субботу, 2 и 3 июня в Ростовской области местами ожидается плохая погода. Есть высокая вероятность возникновения сильных проливных дождей в сочетании с грозой. Также возможны усиления ветра. Порывы могут достигать 20–23 метров в секунду. Помимо этого, в некоторых частях региона может пройти град.
Сотрудники МЧС напоминают, что необходимо соблюдать правила безопасности. Быть внимательными и бдительными, а в случае чрезвычайной ситуации звонить спасателям.
Ранее в Ростовской области прошел сильный град. Земля завалило ледяными сугробами.