Машина улетела в кювет: двух детей госпитализировали с трассы в Ростовской области

Posted Сегодня, 10:02
Published Сегодня, 10:02
Modified Сегодня, 10:04
Updated Сегодня, 10:04
На 950 километре трассы М-4 «Дон» в Красносулинском районе Ростовской области автомобиль Volkswagen Amarok вылетел с проезжей части в кювет. По предварительным данным, пенсионер не справился с управлением и съехал с дороги. Вместе с ним в машине находились семилетний ребенок и 12-летний подросток.
В результате ДТП все трое получили телесные повреждения и были доставлены в больницу. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства происшествия.
До этого RostovGazeta писала о том, что под Ростовом водитель сбил и переехал велосипедиста. Дорожно-транспортное происшествие случилось недалеко от Батайска.