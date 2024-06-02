rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 10:02

Published Сегодня, 10:02

Modified Сегодня, 10:04

Updated Сегодня, 10:04

Водитель улетел в кювет: 7-летний ребенок пострадал при ДТП в Ростовской области

Машина улетела в кювет: двух детей госпитализировали с трассы в Ростовской области

2 июня 2024, 10:02
Фото: 1MI
Водитель улетел в кювет: 7-летний ребенок пострадал при ДТП в Ростовской области

Пенсионера и двух детей госпитализировали с места ДТП в Ростовской области

Вечером 1 июня в Красносулинском районе Ростовской области произошло ДТП. Машина, в которой находились пенсионер и двое детей, улетела в кювет, сообщает областной УГИБДД.

На 950 километре трассы М-4 «Дон» в Красносулинском районе Ростовской области автомобиль Volkswagen Amarok вылетел с проезжей части в кювет. По предварительным данным, пенсионер не справился с управлением и съехал с дороги. Вместе с ним в машине находились семилетний ребенок и 12-летний подросток.

Ребенок погиб в массовом ДТП с грузовиком в Ростовской области
Узнать подробнее

В результате ДТП все трое получили телесные повреждения и были доставлены в больницу. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства происшествия.

До этого RostovGazeta писала о том, что под Ростовом водитель сбил и переехал велосипедиста. Дорожно-транспортное происшествие случилось недалеко от Батайска.

Читайте также:
Под Ростовом в ДТП на трассе М-4 «Дон» пострадал ребенокТри фуры столкнулись на трассе М-4 «Дон» в Ростовской областиТрое подростков госпитализированы после лобового ДТП в Ростовской области
#Регина Симакова#Ростовская область#Дети#ДТП#Транспорт#Авария#Трасса М-4 "Дон" в Ростовской области#Трасса М-4 «Дон»#Происшествия
Подпишитесь
Зазвенели стекла и завыла сигнализация: мощный грохот в небе перебудил жителей Азова
Сегодня, 07:11
Атаку беспилотника над Азовским морем отразили российские военные ночью
Сегодня, 05:19
Штормовое предупреждение объявлено в Ростовской области из-за града
Вчера, 06:57
Фасад многоэтажного дома обрушился в Ростове-на-Дону
Вчера, 06:20
Более 30 тонн воды сбросили на страшный лесной пожар в Ростовской области
Вчера, 06:01
RostovGazeta заняла первое место по посещаемости в регионе средих донских СМИ
Вчера, 08:18
"