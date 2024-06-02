Машина улетела в кювет: двух детей госпитализировали с трассы в Ростовской области

На 950 километре трассы М-4 «Дон» в Красносулинском районе Ростовской области автомобиль Volkswagen Amarok вылетел с проезжей части в кювет. По предварительным данным, пенсионер не справился с управлением и съехал с дороги. Вместе с ним в машине находились семилетний ребенок и 12-летний подросток.