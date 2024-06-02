Ростовчане пожаловались на электрический кабель, лежащий поперек проезжей части

По словам очевидца, провод электропередачи на Каширской в Ростове оборвался сам. Местные жители обратились в управляющую компанию, позвонили в 112, однако к вечеру ситуация не изменилась — провод по-прежнему лежит на земле, там, где ездят машины. Через него переступают и дети, и взрослые.