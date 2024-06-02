Ростовчане пожаловались на электрический кабель, лежащий поперек проезжей части

Posted Сегодня, 18:03
Published Сегодня, 18:03
Modified Сегодня, 18:05
Updated Сегодня, 18:05
По словам очевидца, провод электропередачи на Каширской в Ростове оборвался сам. Местные жители обратились в управляющую компанию, позвонили в 112, однако к вечеру ситуация не изменилась — провод по-прежнему лежит на земле, там, где ездят машины. Через него переступают и дети, и взрослые.
«Сейчас он пока целый. Но мы опасаемся, что по нему ездят машины. А это может привести к нарушению изоляции провода и короткому замыканию», — отмечают люди.
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