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Posted Сегодня, 18:03

Published Сегодня, 18:03

Modified Сегодня, 18:05

Updated Сегодня, 18:05

Ростовчане пожаловались на провод электропередачи, лежащий поперек проезжей части

Ростовчане пожаловались на электрический кабель, лежащий поперек проезжей части

2 июня 2024, 18:03
Фото: rostovgazeta.ru
Ростовчане пожаловались на провод электропередачи, лежащий поперек проезжей части

Электрический кабель валяется на проезжей части на Западном в Ростове

В редакцию RostovGazeta обратились ростовчане, которые пожаловались, что на улице Каширской оборвался провод электропередачи.

По словам очевидца, провод электропередачи на Каширской в Ростове оборвался сам. Местные жители обратились в управляющую компанию, позвонили в 112, однако к вечеру ситуация не изменилась — провод по-прежнему лежит на земле, там, где ездят машины. Через него переступают и дети, и взрослые.

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«Сейчас он пока целый. Но мы опасаемся, что по нему ездят машины. А это может привести к нарушению изоляции провода и короткому замыканию», — отмечают люди.
«Сейчас провод пока целый. Но по нему ездят машины. А это может привести к нарушению изоляции провода и короткому замыканию», — отмечают ростовчане.«Сейчас провод пока целый. Но по нему ездят машины. А это может привести к нарушению изоляции провода и короткому замыканию», — отмечают ростовчане.
«Сейчас провод пока целый. Но по нему ездят машины. А это может привести к нарушению изоляции провода и короткому замыканию», — отмечают ростовчане.
Фото: rostovgazeta.ru

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#Дарья Демидова#Эксклюзив#Новости#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Жалоба#Ростов#Происшествия#Провод электропередачи#Изоляция провода#Короткое замыкание
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