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Posted Сегодня, 16:38

Published Сегодня, 16:38

Modified Сегодня, 16:40

Updated Сегодня, 16:40

Сильный ветер унес туристов в открытое море в Таганрогском заливе

Сильный ветер унес туристов в открытое море в Таганрогском заливе

2 июня 2024, 16:38
Фото: 1MI
Сильный ветер унес туристов в открытое море в Таганрогском заливе
Двух туристов из Петербурга унесло на три километра в Азовское море на сап-борде. Молодых людей спасли в Таганрогском заливе, сообщает ГУ МЧС России по Ростовской области.

2 июня пара из Питера отдыхала в Ростовской области на берегу Таганрогского залива. Туристы решили поплавать на сап-борде, несмотря на сильный ветер. Постепенно их уносило все дальше в Азовское море. Сначала молодые люди думали, что справятся сами и дрейфовали более двух часов в открытом море. Когда у ребят не осталось сил бороться, они решили вызвать спасателей.

Сильный ветер унес туристов в открытое Азовское море
Видео: 1MI
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Сотрудники МЧС нашли доску для плавания на расстоянии трех километров от берега. Петербуржцев на пожарном катере доставили на сушу. Помощь врачей не понадобилась.

Ранее на территории южного региона прогнозировали ливни и сильный ветер. Порывы ветра могут достигать 64 километров в час.

До этого в Ростовской области горело больше 50 гектаров леса. Предположительно причиной пожара является удар молнии.

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