Сильный ветер унес туристов в открытое море в Таганрогском заливе

Posted Сегодня, 16:38
Published Сегодня, 16:38
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Updated Сегодня, 16:40
2 июня пара из Питера отдыхала в Ростовской области на берегу Таганрогского залива. Туристы решили поплавать на сап-борде, несмотря на сильный ветер. Постепенно их уносило все дальше в Азовское море. Сначала молодые люди думали, что справятся сами и дрейфовали более двух часов в открытом море. Когда у ребят не осталось сил бороться, они решили вызвать спасателей.
Сотрудники МЧС нашли доску для плавания на расстоянии трех километров от берега. Петербуржцев на пожарном катере доставили на сушу. Помощь врачей не понадобилась.
Ранее на территории южного региона прогнозировали ливни и сильный ветер. Порывы ветра могут достигать 64 километров в час.
До этого в Ростовской области горело больше 50 гектаров леса. Предположительно причиной пожара является удар молнии.