Сильный ветер унес туристов в открытое море в Таганрогском заливе

2 июня пара из Питера отдыхала в Ростовской области на берегу Таганрогского залива. Туристы решили поплавать на сап-борде, несмотря на сильный ветер. Постепенно их уносило все дальше в Азовское море. Сначала молодые люди думали, что справятся сами и дрейфовали более двух часов в открытом море. Когда у ребят не осталось сил бороться, они решили вызвать спасателей.