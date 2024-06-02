Стало известно, где продается самое дешевое мясо в Ростовской области

Самая дорогая говядина продается в Таганроге. Здесь килограмм мяса выйдет в 580,76 рубля. Немного ниже цены в Ростове-на-Дону. Тут говядину можно приобрести в среднем за 553 рубля ровно. В Сальске мясо обойдется в 537,65 рубля, а в Миллерово — 524,69 рубля. Выгоднее всего купить говядину брать в Волгодонске и в Шахтах. На местных рынках мясо продается в среднем за 515,31 и 516,11 рубля за килограмм, соответственно.