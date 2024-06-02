Стало известно, где продается самое дешевое мясо в Ростовской области

Posted Сегодня, 14:53
Published Сегодня, 14:53
Modified Сегодня, 14:55
Updated Сегодня, 14:55
Самая дорогая говядина продается в Таганроге. Здесь килограмм мяса выйдет в 580,76 рубля. Немного ниже цены в Ростове-на-Дону. Тут говядину можно приобрести в среднем за 553 рубля ровно. В Сальске мясо обойдется в 537,65 рубля, а в Миллерово — 524,69 рубля. Выгоднее всего купить говядину брать в Волгодонске и в Шахтах. На местных рынках мясо продается в среднем за 515,31 и 516,11 рубля за килограмм, соответственно.
Выгоднее всего свинину можно купить в Ростове — 347,39 рубля за килограмм. А вот в Шахтах, напротив, самые высокие цены на мясо. Здесь его продают за 380,97 рубля. В Таганроге кусок свинины обойдется в 375,24 рубля, в Волгодонске — 368,65 рубля, в Миллерово — 361,92 рубля и в Сальске — 359,99 рубля.
Так, в Волгодонске и в Миллерово можно выгодно приобрести охлажденную курицу. Килограмм птицы выйдет в 185,25 и 185,55 рубля, соответственно. Немного выше цены в Шахтах. Здесь курица обойдется в 192,87 рубля. В Сальске птицу можно купить за 202,04 рубля, в Ростове-на-Дону за 203 рубля, а в Таганроге самая высокая цена — 211,37 рубля.
Ранее цены на картошку в Ростовской области всего за один месяц выросли на 30%. При этом в Ростове овощ продают по самой высокой цене.
До этого RostovGazeta рассказала, сколько стоит платная рыбалка в южном регионе. Подробнее о стоимости развлечения, о платной рыбалке на реке Маныч и стрельбе из лука.