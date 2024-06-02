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Posted Сегодня, 13:31

Published Сегодня, 13:31

Modified Сегодня, 13:33

Updated Сегодня, 13:33

Цены на картошку в Ростовской области взлетели на 30%

Цены на картошку в Ростовской области взлетели на 30%

2 июня 2024, 13:31
Фото: 1MI
Цены на картошку в Ростовской области взлетели на 30%
Всего за месяц цены на картофель в Ростовской области выросли больше, чем 30%, сообщает Ростовстат.

Если еще в конце апреля 2024 года средняя цена на килограмм картошки находилась в районе 31,25 рубля, то уже в конце мая текущего года его стоимость выросла до 40,72 рубля. В перерасчете на проценты прирост составляет 30,3%.

Так, самый дорогой картофель продается в Ростове-на-Дону. Здесь за килограмм корнеплода придется отдать 45,32 рубля. Выгоднее всего приобретать картошку в Миллерово. Цены на него на местных рынках почти не выросли. Он обойдется в 28,91 рубля.

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Например, в Таганроге картофель продают по 41,74 рубля, в Шахтах — 36,87 рубля, в Сальске — 35,95 рубля, а в Волгодонске — 32,77 рубля.

Ранее в Ростовской области за неделю выросла стоимость бензина.

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