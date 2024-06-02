В Ростове-на-Дону ожидается аномальная жара до +35 градусов

Posted Сегодня, 18:01
Published Сегодня, 18:01
Modified Сегодня, 18:03
Updated Сегодня, 18:03
В понедельник, 3 июня, ожидаются комфортные погодные условия. Утром прогнозируется до +24 градусов, но в полдень температура достигнет +31 градуса. Вечером столбик термометра опуститься до +25 градусов.
Вторник, 4 июня, будет более жаркий день. Утром синоптики прогнозируют до +25 градусов. Днем температура повысится до +32 градусов. Вечер будет не менее жаркий, ожидается +27 градусов.
Среда — самый жаркий день недели. Так, 5 июня воздух прогреется до +35 градусов. Начиная с утра, температура составит +27 градусов, вечером она упадет до +31 градуса.
Ранее в Ростовской области выпал град. Местные жители не ожидали увидеть сугробы в преддверье лета.