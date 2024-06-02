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Posted Сегодня, 18:01

Published Сегодня, 18:01

Modified Сегодня, 18:03

Updated Сегодня, 18:03

В Ростове-на-Дону ожидается аномальная жара до +35 градусов

В Ростове-на-Дону ожидается аномальная жара до +35 градусов

2 июня 2024, 18:01
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону ожидается аномальная жара до +35 градусов
Рабочая неделя начнется с солнечной и жаркой погоды. Температура воздуха прогреется до +35 градусов, следует из прогноза синоптиков.

В понедельник, 3 июня, ожидаются комфортные погодные условия. Утром прогнозируется до +24 градусов, но в полдень температура достигнет +31 градуса. Вечером столбик термометра опуститься до +25 градусов.

Вторник, 4 июня, будет более жаркий день. Утром синоптики прогнозируют до +25 градусов. Днем температура повысится до +32 градусов. Вечер будет не менее жаркий, ожидается +27 градусов.

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Среда — самый жаркий день недели. Так, 5 июня воздух прогреется до +35 градусов. Начиная с утра, температура составит +27 градусов, вечером она упадет до +31 градуса.

Ранее в Ростовской области выпал град. Местные жители не ожидали увидеть сугробы в преддверье лета.

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