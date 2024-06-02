rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 10:45

Published Сегодня, 10:45

Modified Сегодня, 10:47

Updated Сегодня, 10:47

В Ростове-на-Дону расширили список укрытий и бомбоубежищ

В Ростове-на-Дону расширили список укрытий и бомбоубежищ

2 июня 2024, 10:45
Фото: Изображение Midjourney
В Ростове-на-Дону расширили список укрытий и бомбоубежищ
Администрация Ростова-на-Дону опубликовала расширенный список с адресами укрытий на случай опасности. На сегодняшний день на территории города расположено более 2,1 тысячи убежищ, сообщают власти.

Появился обновленный список укрытий в Ростове, в которых в случае необходимости смогут спрятаться местные жители. Так, в Ворошиловском районе количество убежищ достигло 575 объектов общей вместительностью 752 тысячи человек. В Железнодорожном районе их всего 78. Туда могут поместиться около 117 тысяч ростовчан. В Кировском районе находится 174 укрытия примерно на 153 тысячи человек В Ленинском районе насчитывается 147 защитных объектов. Одновременно там может находиться примерно 119 тысяч жителей. В Октябрьском районе — 152 укрытия на 200 тысяч ростовчан, а в Первомайском — 643 убежища на 330 тысяч человек. В Пролетарском и Советском районах по 206 укрытий в каждом на 71 и 285 тысяч жителей, соответственно.

Губернатор попросил Голикову помочь с реконструкцией цирка в Ростове
Узнать подробнее

Также в Ростове-на-Дону расположено 20 заглубленных этажей в сооружениях городской инфраструктуры.

Ознакомиться со списком адресов граждане могут на сайте горадминистрации.

Ранее стало известно, что в Ростовской области могут обустроить мобильные убежища.

Читайте также:
В Ростове стремительно растут цены на недвижимость и количество новостроекВ Ростове-на-Дону запустили детскую железную дорогуСвой бизнес имеют только 3% молодых жителей Ростова-на-Дону
#Регина Симакова#Общество#Город#Ростов-на-Дону#Бомбоубежища#Последние новости Ростова на сегодня#Убежища#Укрытия#Опасность#Меры безопасности
Подпишитесь
Зазвенели стекла и завыла сигнализация: мощный грохот в небе перебудил жителей Азова
Сегодня, 07:11
Атаку беспилотника над Азовским морем отразили российские военные ночью
Сегодня, 05:19
Штормовое предупреждение объявлено в Ростовской области из-за града
Вчера, 06:57
Фасад многоэтажного дома обрушился в Ростове-на-Дону
Вчера, 06:20
Более 30 тонн воды сбросили на страшный лесной пожар в Ростовской области
Вчера, 06:01
RostovGazeta заняла первое место по посещаемости в регионе средих донских СМИ
Вчера, 08:18
"