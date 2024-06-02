В Ростове-на-Дону расширили список укрытий и бомбоубежищ

Появился обновленный список укрытий в Ростове, в которых в случае необходимости смогут спрятаться местные жители. Так, в Ворошиловском районе количество убежищ достигло 575 объектов общей вместительностью 752 тысячи человек. В Железнодорожном районе их всего 78. Туда могут поместиться около 117 тысяч ростовчан. В Кировском районе находится 174 укрытия примерно на 153 тысячи человек В Ленинском районе насчитывается 147 защитных объектов. Одновременно там может находиться примерно 119 тысяч жителей. В Октябрьском районе — 152 укрытия на 200 тысяч ростовчан, а в Первомайском — 643 убежища на 330 тысяч человек. В Пролетарском и Советском районах по 206 укрытий в каждом на 71 и 285 тысяч жителей, соответственно.