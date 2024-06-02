В Ростове-на-Дону запустили детскую железную дорогу

Posted Сегодня, 06:33
Published Сегодня, 06:33
Modified Сегодня, 06:35
Updated Сегодня, 06:35
В Ростове-на-Дону с 1 июня был открыт новый эксплуатационный сезон на детской железной дороге, которая находится в парке Островского.
Более 400 юных ростовчан, которые освоили основы работы на железной дороге в течение учебного года, имеют шанс применить свои знания во время летней практики. Ребята будут отрабатывать навыки работы диспетчерами, проводниками, помощниками машинистов, а также попробуют себя в других сферах железнодорожного транспорта.
Поезда будут курсировать каждый вторник, среду, четверг и воскресенье. За три летних месяца дети смогут покататься на поездах «Колибри» и «Тихий Дон». Билеты можно приобрести в кассе, которая находится на станции «Солнечная». Путешествие продлится около 20 минут.
Подробная информация о режиме работы и стоимости проезда размещена на сайте СКЖД.
Напомним, детская железная дорога возобновила свою работу в Ростове 13 сентября 2022 года после масштабной четырехлетней реконструкции.