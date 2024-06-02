В Ростове-на-Дону запустили детскую железную дорогу

Более 400 юных ростовчан, которые освоили основы работы на железной дороге в течение учебного года, имеют шанс применить свои знания во время летней практики. Ребята будут отрабатывать навыки работы диспетчерами, проводниками, помощниками машинистов, а также попробуют себя в других сферах железнодорожного транспорта.