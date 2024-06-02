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Posted Сегодня, 06:33

Published Сегодня, 06:33

Modified Сегодня, 06:35

Updated Сегодня, 06:35

В Ростове-на-Дону запустили детскую железную дорогу

В Ростове-на-Дону запустили детскую железную дорогу

2 июня 2024, 06:33
Фото: donland.ru
В Ростове-на-Дону запустили детскую железную дорогу
В Ростове-на-Дону открылась детская железная дорога, на которой будут курсировать поезда «Колибри» и «Тихий Дон», сообщает пресс-служба СКЖД.

В Ростове-на-Дону с 1 июня был открыт новый эксплуатационный сезон на детской железной дороге, которая находится в парке Островского.

Более 400 юных ростовчан, которые освоили основы работы на железной дороге в течение учебного года, имеют шанс применить свои знания во время летней практики. Ребята будут отрабатывать навыки работы диспетчерами, проводниками, помощниками машинистов, а также попробуют себя в других сферах железнодорожного транспорта.

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Поезда будут курсировать каждый вторник, среду, четверг и воскресенье. За три летних месяца дети смогут покататься на поездах «Колибри» и «Тихий Дон». Билеты можно приобрести в кассе, которая находится на станции «Солнечная». Путешествие продлится около 20 минут.

Подробная информация о режиме работы и стоимости проезда размещена на сайте СКЖД.

Напомним, детская железная дорога возобновила свою работу в Ростове 13 сентября 2022 года после масштабной четырехлетней реконструкции.

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