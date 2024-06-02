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Posted Сегодня, 08:34

Published Сегодня, 08:34

Modified Сегодня, 08:36

Updated Сегодня, 08:36

В Ростовской области полыхает 117 гектаров леса

В Ростовской области полыхает 117 гектаров леса

2 июня 2024, 08:34
Фото: Изображение Midjourney
В Ростовской области полыхает 117 гектаров леса
В Ростовской области произошел второй лесной пожар за неделю. В этот раз огонь охватил территорию площадью 117 гектаров, сообщил областной МЧС.

В Ростовской области горит лес. Огонь уже успел пройти площадь в 1,17 квадратных километра. Продолжительное время сотрудники МЧС пытаются ликвидировать возгорание. Однако тушение усложняется жаркой и сухой погодой. Такие условия способствуют дальнейшему распространению огня. На данный момент угрозы населенным пунктам нет.

В Ростовской области полыхает 117 гектаров леса
Видео: Изображение Midjourney
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С возгоранием борются 277 специалистов и 82 единицы пожарной техники. Тушение продолжается.

Напомним, что 31 мая в Ростовской области горел лесной массив. Для тушения возгорания задействовали вертолет Ми-8 и свыше 25 тонн воды. Огонь распространился на 169 гектаров.

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