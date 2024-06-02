В Ростовской области полыхает 117 гектаров леса

В Ростовской области горит лес. Огонь уже успел пройти площадь в 1,17 квадратных километра. Продолжительное время сотрудники МЧС пытаются ликвидировать возгорание. Однако тушение усложняется жаркой и сухой погодой. Такие условия способствуют дальнейшему распространению огня. На данный момент угрозы населенным пунктам нет.