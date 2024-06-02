В Ростовской области полыхает 117 гектаров леса

Posted Сегодня, 08:34
Published Сегодня, 08:34
Modified Сегодня, 08:36
Updated Сегодня, 08:36
В Ростовской области горит лес. Огонь уже успел пройти площадь в 1,17 квадратных километра. Продолжительное время сотрудники МЧС пытаются ликвидировать возгорание. Однако тушение усложняется жаркой и сухой погодой. Такие условия способствуют дальнейшему распространению огня. На данный момент угрозы населенным пунктам нет.
С возгоранием борются 277 специалистов и 82 единицы пожарной техники. Тушение продолжается.
Напомним, что 31 мая в Ростовской области горел лесной массив. Для тушения возгорания задействовали вертолет Ми-8 и свыше 25 тонн воды. Огонь распространился на 169 гектаров.