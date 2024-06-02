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Posted Сегодня, 15:53

Published Сегодня, 15:53

Modified Сегодня, 15:55

Updated Сегодня, 15:55

Опасная засуха настигла Ростовскую область

Засуха началась в части Ростовской области

2 июня 2024, 15:53
Фото: 1MI
Опасная засуха настигла Ростовскую область
В начале июня в Ростовской области сложились неблагоприятные, и даже опасные погодные условия. Из-за этого сразу в трех районах области началась почвенная засуха, сообщает ФГБУ «Северо-Кавказское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

На северо-востоке Ростовской области от засухи страдают озимые культуры в Цимлянском районе. Похожая ситуация сложилась в восточной части южного региона. В Зимовниковском и Ремонтненском районе также отмечается недостаток влаги в почве, что негативно сказывается на посевах.

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Напомним, что ранее стало известно о том, что ущерб аграриев в Ростовской области от заморозков и засухи оценили в 3,7 миллиардов. Пострадало большое количество урожая.

До этого RostovGazeta рассказала о том, что с прилавков исчезают донские раки. Причины этого явления объяснил зоолог.

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