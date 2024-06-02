Засуха началась в части Ростовской области

Posted Сегодня, 15:53
Published Сегодня, 15:53
Modified Сегодня, 15:55
Updated Сегодня, 15:55
На северо-востоке Ростовской области от засухи страдают озимые культуры в Цимлянском районе. Похожая ситуация сложилась в восточной части южного региона. В Зимовниковском и Ремонтненском районе также отмечается недостаток влаги в почве, что негативно сказывается на посевах.
Напомним, что ранее стало известно о том, что ущерб аграриев в Ростовской области от заморозков и засухи оценили в 3,7 миллиардов. Пострадало большое количество урожая.
До этого RostovGazeta рассказала о том, что с прилавков исчезают донские раки. Причины этого явления объяснил зоолог.