Засуха началась в части Ростовской области

На северо-востоке Ростовской области от засухи страдают озимые культуры в Цимлянском районе. Похожая ситуация сложилась в восточной части южного региона. В Зимовниковском и Ремонтненском районе также отмечается недостаток влаги в почве, что негативно сказывается на посевах.