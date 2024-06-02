Зазвенели стекла и завыла сигнализация: мощный грохот в небе перебудил жителей Азова

Posted Сегодня, 07:11
Published Сегодня, 07:11
Modified Сегодня, 07:13
Updated Сегодня, 07:13
Грохот над городом прогремел примерно в 09.30 мск. А спустя 15 минут жители Азова услышали второй раскат. От громкого звука в домах зазвенели стекла, а во дворах сработала автомобильная сигнализация.
Кроме того, люди сообщили об инверсионных следах в небе и предположили, что они могли появиться вследствие работы системы ПВО.
«Да, взрывы были очень мощные!», — написал один из местных жителей.
Азовчане в соцсетях поблагодарили военных за работу и за свою защиту., а также выразили надежду на скорое завершение СВО.
Официальной информации об инциденте от региональных и городских властей, а также от Минобороны РФ не поступало. Она будет уточняться.
Ранее Минобороны РФ сообщило об уничтожении беспилотника над акваторией Азовского моря в ночь на 2 июня.