rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 07:11

Published Сегодня, 07:11

Modified Сегодня, 07:13

Updated Сегодня, 07:13

Зазвенели стекла и завыла сигнализация: мощный грохот в небе перебудил жителей Азова

Зазвенели стекла и завыла сигнализация: мощный грохот в небе перебудил жителей Азова

2 июня 2024, 07:11
Фото: rostovgazeta.ru
Зазвенели стекла и завыла сигнализация: мощный грохот в небе перебудил жителей Азова

Мощный грохот раздался в небе над Азовом утром 2 июня

Утром 2 июня жителей Азова в Ростовской области переполошил мощный грохот в небе, напоминающий взрыв. Об этом сообщили местные жители.

Грохот над городом прогремел примерно в 09.30 мск. А спустя 15 минут жители Азова услышали второй раскат. От громкого звука в домах зазвенели стекла, а во дворах сработала автомобильная сигнализация.

Кроме того, люди сообщили об инверсионных следах в небе и предположили, что они могли появиться вследствие работы системы ПВО.

«Да, взрывы были очень мощные!», — написал один из местных жителей.

Азовчане в соцсетях поблагодарили военных за работу и за свою защиту., а также выразили надежду на скорое завершение СВО.

Вражескую атаку с воздуха перехватили военные рядом с Ростовской областью
Узнать подробнее

Официальной информации об инциденте от региональных и городских властей, а также от Минобороны РФ не поступало. Она будет уточняться.

Ранее Минобороны РФ сообщило об уничтожении беспилотника над акваторией Азовского моря в ночь на 2 июня.

Читайте также:
«У нас зазвенели окна»: похожий на взрыв грохот в небе встревожил жителей Ростова«Пять раз бахнуло, аж стекла дрожали»: жители Ростова сообщили о ночном грохоте 8 маяНедалеко от Таганрога заметили инверсионные следы 10 мая
#Общество#Ростов-на-Дону#Азов#ПВО#Системы ПВО#Работа ПВО#Звук взрыва#Система ПВО#Громкий звук#Звук#Происшествия
Подпишитесь
Атаку беспилотника над Азовским морем отразили российские военные ночью
Сегодня, 05:19
Штормовое предупреждение объявлено в Ростовской области из-за града
Вчера, 06:57
Фасад многоэтажного дома обрушился в Ростове-на-Дону
Вчера, 06:20
Более 30 тонн воды сбросили на страшный лесной пожар в Ростовской области
Вчера, 06:01
RostovGazeta заняла первое место по посещаемости в регионе средих донских СМИ
Вчера, 08:18
"