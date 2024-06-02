Земля вся в сугробах: сильный град обрушился на Ростовскую область

Posted Сегодня, 07:57
Published Сегодня, 07:57
Modified Сегодня, 07:59
Updated Сегодня, 07:59
31 мая на Ростовскую область обрушился град. Неожиданная непогода прошла на севере региона в Чертковском районе. Всю поверхность земли засыпало толстым слоем града. Местные жители не ожидали увидеть сугробы в последний день весны.
Однако град прошел локально, так, например, некоторые жители рассказали, что не видели природное явление, хоть и живут в соседнем поселении: «Это где такой град был, у нас в Чертково ничего не было». Пользователи уточнили, что град прошел в хуторе Шепилов.
Ранее RostovGazeta рассказала о том, что в Ростовской области объявлено штормовое предупреждение. Связано это с высокой вероятностью резкого ухудшения погоды.