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Posted Сегодня, 07:57

Published Сегодня, 07:57

Modified Сегодня, 07:59

Updated Сегодня, 07:59

Сильный град прошел в Ростовской области

Земля вся в сугробах: сильный град обрушился на Ростовскую область

2 июня 2024, 07:57
Фото: 1MI
Сильный град прошел в Ростовской области

Сильный град обрушился на Ростовскую область

В Чертковском районе Ростовской области 31 мая прошел сильный град. Осадков выпало настолько много, что землю полностью покрыло кусками льда, сообщает телеграм-канал «Север Дона».

31 мая на Ростовскую область обрушился град. Неожиданная непогода прошла на севере региона в Чертковском районе. Всю поверхность земли засыпало толстым слоем града. Местные жители не ожидали увидеть сугробы в последний день весны.

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Фото: тг-канал «Север Дона»

Однако град прошел локально, так, например, некоторые жители рассказали, что не видели природное явление, хоть и живут в соседнем поселении: «Это где такой град был, у нас в Чертково ничего не было». Пользователи уточнили, что град прошел в хуторе Шепилов.

Ранее RostovGazeta рассказала о том, что в Ростовской области объявлено штормовое предупреждение. Связано это с высокой вероятностью резкого ухудшения погоды.

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