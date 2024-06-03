Часть Ростовской области может смыть водой, а жители избавляются от своих нефтебаз

В регионе выставили на продажу сразу несколько нефтебаз. Самая дорогая из них расположена в населенном пункте Тарасовский и оценивается в 75 миллионов рублей. Этот объект включает в себя емкостной парк и офисное помещение общей площадью 300 квадратных метров. Земельный участок, прилегающий к нефтебазе, составляет один гектар, и к объекту имеются подъездные пути.