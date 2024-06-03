Часть Ростовской области может смыть водой, а жители избавляются от своих нефтебаз

Posted Сегодня, 15:20
Published Сегодня, 15:20
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Updated Сегодня, 15:22
По прогнозам ученых, из-за обвала берегов Таганрогского залива ожидается утрата более 415 тысяч квадратных метров земли и 70 объектов инфраструктуры. Общие материальные потери оцениваются примерно в 128 миллионов рублей.
Ученые сообщили о риске того, что берега могут обрушиться. Всего выделено 12 аварийных зон, где в течение ближайших пяти лет отступление береговой линии будет происходить довольно быстро.
На этих участках расположены 22 здания, 15 столбов ЛЭП, восемь местных дорог, 21 объект сельского хозяйства, четыре исторических памятника и часть старого кладбища в селе Порт-Катон.
В регионе выставили на продажу сразу несколько нефтебаз. Самая дорогая из них расположена в населенном пункте Тарасовский и оценивается в 75 миллионов рублей. Этот объект включает в себя емкостной парк и офисное помещение общей площадью 300 квадратных метров. Земельный участок, прилегающий к нефтебазе, составляет один гектар, и к объекту имеются подъездные пути.
Еще одна нефтебаза находится в промышленной зоне Азова, ее площадь превышает 0,6 гектара. Этот объект выставлен на продажу за 60 миллионов рублей.
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СМИ сообщили, что в Ростовской области 14-летняя девушка погибла на даче от удара током. Она приехала в пригород Шахт к своей подруге, где решила принять душ.
По одной из версий, произошло короткое замыкание в водонагревателе, из-за чего подростка ударило током. Спасти ее не удалось.
После этого возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Назначена судебно-медицинская экспертиза для определения точной причины гибели девушки.