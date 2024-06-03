rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 15:20

Published Сегодня, 15:20

Modified Сегодня, 15:22

Updated Сегодня, 15:22

Часть Ростовской области может смыть водой, а жители избавляются от своих нефтебаз

Часть Ростовской области может смыть водой, а жители избавляются от своих нефтебаз

3 июня 2024, 15:20
Фото: rostovgazeta.ru
Часть Ростовской области может смыть водой, а жители избавляются от своих нефтебаз
В Ростовской области ученые прогнозируют обрушение берегов Таганрогского залива, жители продают свои нефтебазы и погибла девушка из-за удара током, все самое важное, в материале RostovGazeta.

Часть региона смоет

По прогнозам ученых, из-за обвала берегов Таганрогского залива ожидается утрата более 415 тысяч квадратных метров земли и 70 объектов инфраструктуры. Общие материальные потери оцениваются примерно в 128 миллионов рублей.

Часть Ростовской области смоет в Таганрогский залив
Узнать подробнее

Ученые сообщили о риске того, что берега могут обрушиться. Всего выделено 12 аварийных зон, где в течение ближайших пяти лет отступление береговой линии будет происходить довольно быстро.

На этих участках расположены 22 здания, 15 столбов ЛЭП, восемь местных дорог, 21 объект сельского хозяйства, четыре исторических памятника и часть старого кладбища в селе Порт-Катон.

Продажи нефтебаз

В регионе выставили на продажу сразу несколько нефтебаз. Самая дорогая из них расположена в населенном пункте Тарасовский и оценивается в 75 миллионов рублей. Этот объект включает в себя емкостной парк и офисное помещение общей площадью 300 квадратных метров. Земельный участок, прилегающий к нефтебазе, составляет один гектар, и к объекту имеются подъездные пути.

Еще одна нефтебаза находится в промышленной зоне Азова, ее площадь превышает 0,6 гектара. Этот объект выставлен на продажу за 60 миллионов рублей.

Расширенный материал на эту тему читайте по ссылке.

В регионе выставили на продажу сразу несколько нефтебаз.В регионе выставили на продажу сразу несколько нефтебаз.
В регионе выставили на продажу сразу несколько нефтебаз.
Фото: В.Білецький/сс0/wikimedia.org / для иллюстрации

Гибель девушки

СМИ сообщили, что в Ростовской области 14-летняя девушка погибла на даче от удара током. Она приехала в пригород Шахт к своей подруге, где решила принять душ.

По одной из версий, произошло короткое замыкание в водонагревателе, из-за чего подростка ударило током. Спасти ее не удалось.

После этого возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Назначена судебно-медицинская экспертиза для определения точной причины гибели девушки.

Читайте также:
Собственники нефтебаз в Ростовской области массово избавляются от своего бизнесаЧасть Ростовской области смоет в Таганрогский заливШкольницу убило током во время душа в Ростовской области
#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Таганрогский залив#Удар током#Нефтебазы#Обрушение берегов
Подпишитесь
Ростовчанин судится с «РосАвтоДором» из-за ямы на дороге
Сегодня, 14:18
Ростовчане увидели заячью свадьбу в Ботаническом саду
Сегодня, 13:41
Магнитная буря уровня G1 надвигается на Ростов-на-Дону
Сегодня, 12:19
Появились кадры с места гибели школьницы в летнем душе в Ростовской области
Сегодня, 12:16
Зеленый Марафон завоевывает сердца ростовчан. Более 4 тысяч ростовчан приняли участие в Зелёном Марафоне в День защиты детей
Сегодня, 08:14
"