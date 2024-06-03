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Свыше 415 тысяч кв метров берегов Таганрогского залива могут исчезнуть к 2030 году

Часть Ростовской области смоет в Таганрогский залив

3 июня 2024, 10:37
Фото: «Азовморинформцентр»
Свыше 415 тысяч кв метров берегов Таганрогского залива могут исчезнуть к 2030 году
Ученые прогнозируют потерю более 415 тысяч квадратных метров земли и 70 объектов инфраструктуры из-за обрушения берегов Таганрогского залива. Общая сумма потерь оценивается в 128 миллионов рублей. Информация содержится в научной работе Южного научного центра РАН.

В статье «Прогноз ущерба социально-экономическим объектам от разрушения берегов Таганрогского залива в пределах Ростовской области» ученные рассказали, что берега склонны к разрушению и поползновению. В связи в этим было выделено 12 аварийных зон, в которых в ближайшие пять лет отступание суши будет происходить достаточно быстро. На северном побережье Таганрогского залива выделено девять аварийных участков, восемь из которых территориально относятся к Неклиновскому району и один к Таганрогу. На южном побережье выделено еще три участка в Азовском районе Ростовской области. Именно здесь будут происходить активные процессы разрушения породы. Общая площадь будущих повреждений составляет 418,7 тысячи квадратных метров.

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На этих участках находятся 22 здания, 15 столбов ЛЭП, восемь поселковых дорог, 21 объект сельхозстроений, четыре исторических памятника и часть старого кладбища в селе Порт-Катон. Суммарные потери могут составить примерно 128 миллионов рублей.

Ранее двух молодых людей унесло в открытое море в Ростовской области. Пара решила поплавать на сапе в ветренную погоду.

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#Регина Симакова#Общество#Ростовская область#Обрушение#Природа#Азовское море#Таганрогский залив#Ущерб#Берег#Происшествия#Земляной оползень
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