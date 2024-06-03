Часть Ростовской области смоет в Таганрогский залив

Posted Сегодня, 10:37
Published Сегодня, 10:37
Modified Сегодня, 10:39
Updated Сегодня, 10:39
В статье «Прогноз ущерба социально-экономическим объектам от разрушения берегов Таганрогского залива в пределах Ростовской области» ученные рассказали, что берега склонны к разрушению и поползновению. В связи в этим было выделено 12 аварийных зон, в которых в ближайшие пять лет отступание суши будет происходить достаточно быстро. На северном побережье Таганрогского залива выделено девять аварийных участков, восемь из которых территориально относятся к Неклиновскому району и один к Таганрогу. На южном побережье выделено еще три участка в Азовском районе Ростовской области. Именно здесь будут происходить активные процессы разрушения породы. Общая площадь будущих повреждений составляет 418,7 тысячи квадратных метров.
На этих участках находятся 22 здания, 15 столбов ЛЭП, восемь поселковых дорог, 21 объект сельхозстроений, четыре исторических памятника и часть старого кладбища в селе Порт-Катон. Суммарные потери могут составить примерно 128 миллионов рублей.
Ранее двух молодых людей унесло в открытое море в Ростовской области. Пара решила поплавать на сапе в ветренную погоду.