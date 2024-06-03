Часть Ростовской области смоет в Таганрогский залив

В статье «Прогноз ущерба социально-экономическим объектам от разрушения берегов Таганрогского залива в пределах Ростовской области» ученные рассказали, что берега склонны к разрушению и поползновению. В связи в этим было выделено 12 аварийных зон, в которых в ближайшие пять лет отступание суши будет происходить достаточно быстро. На северном побережье Таганрогского залива выделено девять аварийных участков, восемь из которых территориально относятся к Неклиновскому району и один к Таганрогу. На южном побережье выделено еще три участка в Азовском районе Ростовской области. Именно здесь будут происходить активные процессы разрушения породы. Общая площадь будущих повреждений составляет 418,7 тысячи квадратных метров.