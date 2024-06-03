rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 07:34

Published Сегодня, 07:34

Modified Сегодня, 07:36

Updated Сегодня, 07:36

ДТП парализовало движение на Стачках в Ростове-на-Дону

ДТП парализовало движение на Стачках в Ростове-на-Дону

3 июня 2024, 07:34
Фото: Unsplash/ Eugene Chystiakov
ДТП парализовало движение на Стачках в Ростове-на-Дону
На проспекте Стачки в Ростове-на-Дону произошло ДТП с участие двух машин. Авария спровоцировала пробку длинной более одного километра. Информация об этом отмечена на сервисе «Яндекс.Карты».

На Стачках в районе велотрека «Локомотив» случилось дорожно-транспортное происшествие. Одна из пострадавших машин перегородила проезжую часть. В связи с этим образовалась пробка длиной 1,3 километра. Она растянулась от улицы МОПРа до переулка Бабушкина.

Массовое ДТП с участием автобуса и фуры произошло в Ростове
Узнать подробнее
Буквально 15 минут назад на Стачках в районе велотрека «Локомотив» произошло дорожно-транспортное происшествие.Буквально 15 минут назад на Стачках в районе велотрека «Локомотив» произошло дорожно-транспортное происшествие.
Буквально 15 минут назад на Стачках в районе велотрека «Локомотив» произошло дорожно-транспортное происшествие.
Фото: Яндекс.Карты

Информации о пострадавших нет.

Ранее стали известны названия улиц, на которых чаще всего происходят дорожные аварии. В Ростове-на-Дону выделили 11 подобных участков. На большинстве из них уже провели мероприятия по пресечению возможных ДТП.

Читайте также:
Огромная пробка парализовала движение в Ростове на ВавиловаВ Ростове на два дня ограничат движение из-за концерта БастыВ сети появилось видео со сбитым в Ростове студентом из Латинской Америки
#Регина Симакова#Город#Ростов-на-Дону#ДТП#Дорога#Транспорт#Пробка#Последние новости Ростова на сегодня#Водители#Дорожное движение
Подпишитесь
Жители ЖК в Ростове-на-Дону пожаловались на крыс
Сегодня, 05:17
Стало известно, когда в Ростов-на-Дону придет 36-градусная жара
Сегодня, 05:54
Пять человек пострадали в перевернувшейся машине в Ростовской области
Сегодня, 04:46
Ростовчане пожаловались на электрический кабель, лежащий поперек проезжей части
Вчера, 18:03
В Ростове-на-Дону расширили список укрытий и бомбоубежищ
Вчера, 10:45
Зеленый Марафон завоевывает сердца ростовчан. Более 4 тысяч ростовчан приняли участие в Зелёном Марафоне в День защиты детей
Сегодня, 08:14
"