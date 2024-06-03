ДТП парализовало движение на Стачках в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 07:34
Published Сегодня, 07:34
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Updated Сегодня, 07:36
На Стачках в районе велотрека «Локомотив» случилось дорожно-транспортное происшествие. Одна из пострадавших машин перегородила проезжую часть. В связи с этим образовалась пробка длиной 1,3 километра. Она растянулась от улицы МОПРа до переулка Бабушкина.
Информации о пострадавших нет.
Ранее стали известны названия улиц, на которых чаще всего происходят дорожные аварии. В Ростове-на-Дону выделили 11 подобных участков. На большинстве из них уже провели мероприятия по пресечению возможных ДТП.