rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 08:34

Published Сегодня, 08:34

Modified Сегодня, 08:36

Updated Сегодня, 08:36

Тела двух мужчин обнаружили в Ростовской области

Два трупа нашли в реках в Ростовской области

3 июня 2024, 08:34
Фото: ДПЧС по РО
Тела двух мужчин обнаружили в Ростовской области
В Ростовской области из водоемов достали тела двух человек, сообщает региональный ДПЧС.

Происшествия случились в Матвеево-Курганском и Каменском районах. Здесь из рек Миус и Северский Донец достали тела двоих человек.

По каким причинам погибли мужчины, пока установить не удалось. Между тем, в Таганрогском заливе удалось спасти супружескую пару, которых унесло на сап-борде в открытое море.

В Ростовской области мужчина утонул во время мини-вечеринки на берегу Калитвы
Узнать подробнее

Всего с 27 мая по 2 июня по номеру 112 поступили 77,4 тысячи обращений от местных жителей. А пожарные более 30 раз выезжали на ликвидацию возгораний.

Ранее в области мужчина утонул во время мини-вечеринки на берегу Калитвы.

До этого в из Северского Донца извлекли тело 30-летнего мужчины.

Читайте также:
В Ростовской области мужчина утонул во время мини-вечеринки на берегу КалитвыФотограф утонул во время подледной съемки в Ростовской областиПятилетний ребенок утонул во время выгула собаки в Ростовской области
#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Матвеево-Курганский район#Происшествия
Подпишитесь
Жители ЖК в Ростове-на-Дону пожаловались на крыс
Сегодня, 05:17
Стало известно, когда в Ростов-на-Дону придет 36-градусная жара
Сегодня, 05:54
Пять человек пострадали в перевернувшейся машине в Ростовской области
Сегодня, 04:46
Ростовчане пожаловались на электрический кабель, лежащий поперек проезжей части
Вчера, 18:03
В Ростове-на-Дону расширили список укрытий и бомбоубежищ
Вчера, 10:45
Зеленый Марафон завоевывает сердца ростовчан. Более 4 тысяч ростовчан приняли участие в Зелёном Марафоне в День защиты детей
Сегодня, 08:14
"