Два трупа нашли в реках в Ростовской области

Posted Сегодня, 08:34
Published Сегодня, 08:34
Modified Сегодня, 08:36
Updated Сегодня, 08:36
Происшествия случились в Матвеево-Курганском и Каменском районах. Здесь из рек Миус и Северский Донец достали тела двоих человек.
По каким причинам погибли мужчины, пока установить не удалось. Между тем, в Таганрогском заливе удалось спасти супружескую пару, которых унесло на сап-борде в открытое море.
Всего с 27 мая по 2 июня по номеру 112 поступили 77,4 тысячи обращений от местных жителей. А пожарные более 30 раз выезжали на ликвидацию возгораний.
Ранее в области мужчина утонул во время мини-вечеринки на берегу Калитвы.
До этого в из Северского Донца извлекли тело 30-летнего мужчины.