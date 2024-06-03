Движение ограничат по Буденновскому в Ростове-на-Дону до конца июля

Posted Сегодня, 12:48
Published Сегодня, 12:48
Modified Сегодня, 12:50
Updated Сегодня, 12:50
Ограничения введут на улице Филимоновская на участке от Островского до Буденновского. Здесь сделают одностороннее движение в западном направлении.
Кроме того, ограничат проезд по правой полосе на Буденновском в южном направлении в створе Филимоновской. В это время пройдут работы по прокладке водопроводной сети.
Эти меры будут действовать до 30 июля.
Также стало известно, что с 17 июня на месяц перекроют проезд по улице Цеховая на участке от Каяни до Верхненольной.
Ранее появилась информация, что еще 20 дорожных камер установят на трассах в Ростовской области.
До этого стало известно, как схему движения изменят на трассе, связывающей область с новыми регионами.