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Posted Сегодня, 12:48

Published Сегодня, 12:48

Modified Сегодня, 12:50

Updated Сегодня, 12:50

Движение ограничат в центре Ростова-на-Дону до конца июля

Движение ограничат по Буденновскому в Ростове-на-Дону до конца июля

3 июня 2024, 12:48
Фото: Unsplash
Движение ограничат в центре Ростова-на-Дону до конца июля
В Ростове-на-Дону со вторника, 4 июня, введут ограничения движения в центральной части города, сообщили в Департаменте транспорта.

Ограничения введут на улице Филимоновская на участке от Островского до Буденновского. Здесь сделают одностороннее движение в западном направлении.

Кроме того, ограничат проезд по правой полосе на Буденновском в южном направлении в створе Филимоновской. В это время пройдут работы по прокладке водопроводной сети.

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Эти меры будут действовать до 30 июля.

Также стало известно, что с 17 июня на месяц перекроют проезд по улице Цеховая на участке от Каяни до Верхненольной.

Ранее появилась информация, что еще 20 дорожных камер установят на трассах в Ростовской области.

До этого стало известно, как схему движения изменят на трассе, связывающей область с новыми регионами.

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#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Ограничения движения#Центр города
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