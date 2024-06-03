Эколог Зайчиков предупредил о засухе в Ростовской области

Дожди, средние и достаточно сильные, которые помогали сельскому хозяйству Ростовской области получить достаточное количество влаги, традиционно всегда были в мае. Однако в этом году мы наблюдаем засуху, сообщил RostovGazeta эколог Андрей Зайчиков.

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