Эколог Зайчиков предупредил о засухе в Ростовской области

Posted Сегодня, 09:23
Published Сегодня, 09:23
Modified Сегодня, 09:25
Updated Сегодня, 09:25
Эколог разъясняет, что наличие осадков зависит от перемещения воздушных масс. Похоже, что в этом году атмосферные фронты решили обойти Ростовскую область стороной.
«Вспомните, как на днях нам прогнозировали сильные ливни, дожди, а они прошли лишь эпизодически на севере региона. Для примера Батайск — вовсе весь сухой», — отмечает Андрей Зайчиков.
Спикер добавляет, что засуха, вероятнее всего, может сказаться на ранних культурах. Однако основной объем урожая Ростовской области приходится на поздние.
«На поздних культурах засуха скажется вряд ли. Тем более, что должны быть альтернативные средства полива. Насколько я понимаю, сейчас постепенно восстанавливаются системы сельскохозяйственной мелиорации, которые ранее были заброшены. Надеяться на дождь тоже не всегда можно, и хотя бы минимальный объем полива нужно обеспечивать за счет технологий. А технологии, в принципе, есть», — делится мнением эксперт.
При этом эколог не опасается, что сильная засуха может привести и к другим проблемам — пожарам.
«Пожары у нас больше возникают из-за человеческого фактора. На севере региона пожаром обычно прикрывают незаконную вырубку. На юге, если брать окрестности Ростова, пожары совпадают с каким-нибудь желанием выжечь для себя участки. А потом на бывших камышах строить поселки или развивать какую-то хозяйственную деятельность. Слишком часто мы наблюдали такие совпадения», — резюмирует собеседник.
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