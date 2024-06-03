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Posted Сегодня, 12:19

Published Сегодня, 12:19

Modified Сегодня, 12:21

Updated Сегодня, 12:21

Магнитная буря уровня G1 надвигается на Ростов-на-Дону

Магнитная буря уровня G1 надвигается на Ростов-на-Дону

3 июня 2024, 12:19
Фото: Unsplash
Магнитная буря уровня G1 надвигается на Ростов-на-Дону
Геомагнитное поле Земли снова будет неспокойным. 4 июня на Ростов-на-Дону обрушится геомагнитная буря уровня G1, сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

4 июня вечером начнется активное воздействие магнитной бури. Ближе к ночи она достигнет своего пика и остановится на уровне G1. Сила поражения будет незначительной для работы спутников, но может вызвать помехи в работе электроприборов. Только в 3 часа утра 5 июня показатели начнут приходить в норму. В период воздействия жители области могут испытывать незначительные проблемы со здоровьем.

Вероятность возникновения магнитной бури составляет 35%.

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Магнитная буря уровня G1 надвигается на Ростов-на-ДонуМагнитная буря уровня G1 надвигается на Ростов-на-Дону
Магнитная буря уровня G1 надвигается на Ростов-на-Дону
Фото: xras.ru

Ранее стало известно, что жителей Ростовской области будут штрафовать за зимнюю резину. Несоблюдение правил будет караться штрафом в 500 рублей.

До этого RostovGazeta рассказала, где можно купить мясо по выгодной цене в Ростовской области.

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