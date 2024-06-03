Магнитная буря уровня G1 надвигается на Ростов-на-Дону

4 июня вечером начнется активное воздействие магнитной бури. Ближе к ночи она достигнет своего пика и остановится на уровне G1. Сила поражения будет незначительной для работы спутников, но может вызвать помехи в работе электроприборов. Только в 3 часа утра 5 июня показатели начнут приходить в норму. В период воздействия жители области могут испытывать незначительные проблемы со здоровьем.