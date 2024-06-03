Машина взорвалась в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 12:03
Published Сегодня, 12:03
Modified Сегодня, 12:05
Updated Сегодня, 12:05
По их словам, в понедельник, 3 июня, произошел взрыв баллона в иномарке. Есть предположения, что это автомобиль такси.
«Водитель получил ожоги рук и ног, врачи оказывают ему помощь», — говорится в публикации. Само происшествие случилось на улице Российской, 46.
Добавим, что официальной информации о происшествии не поступало, она уточняется. Один из очевидцев разместил видео и показал место инцидента. В ролике видно автомобили скорой.
До этого фура взорвалась на трассе в Ростовской области. Тогда произошел крупный пожар, повреждены оказались несколько автомобилей.
Ранее появилось видео взрыва авиабомбы в Ростовской области, ее обнаружили во время земляных работ, после чего обезвредили.