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Posted Сегодня, 12:03

Published Сегодня, 12:03

Modified Сегодня, 12:05

Updated Сегодня, 12:05

Машина взорвалась в Ростове-на-Дону

Машина взорвалась в Ростове-на-Дону

3 июня 2024, 12:03
Фото: Pxhere / для иллюстрации
Машина взорвалась в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону произошел взрыв в легковом автомобиле, сообщили очевидцы в Telegram.

По их словам, в понедельник, 3 июня, произошел взрыв баллона в иномарке. Есть предположения, что это автомобиль такси.

«Водитель получил ожоги рук и ног, врачи оказывают ему помощь», — говорится в публикации. Само происшествие случилось на улице Российской, 46.

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Видео: ТГ-канал «Это Ростов»

Добавим, что официальной информации о происшествии не поступало, она уточняется. Один из очевидцев разместил видео и показал место инцидента. В ролике видно автомобили скорой.

До этого фура взорвалась на трассе в Ростовской области. Тогда произошел крупный пожар, повреждены оказались несколько автомобилей.

Ранее появилось видео взрыва авиабомбы в Ростовской области, ее обнаружили во время земляных работ, после чего обезвредили.

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#Илья Протвинов#Видео#Ростов-на-Дону#Взрыв#Происшествия
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