Метеорологи предупредили об опасном солнечном излучении в Ростове

А вот во вторник и среду, 4 и 5 июня, индекс ультрафиолетового излучения будет постепенно нарастать. Если в 9 утра он будет 6 баллов, то уже к полудню — 9 баллов. В пиковую активность Солнца лучше находится в помещение или в тени. Ближе к вечеру опасность спадет и можно смело выходить на прогулку.