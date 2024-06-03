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Published Сегодня, 08:32

Modified Сегодня, 08:34

Updated Сегодня, 08:34

Метеорологи предупредили об опасном солнечном излучении в Ростове

Метеорологи предупредили об опасном солнечном излучении в Ростове

3 июня 2024, 08:32
Фото: Unsplash
Метеорологи предупредили об опасном солнечном излучении в Ростове
Начало лета в Ростове-на-Дону характеризуется высокой активностью Солнца. В жаркие ясные дни влияние ультрафиолетового излучения почти доходит до экстремальных значений. В Ростове-на-Дону ближайшие дни опасно находиться под открытыми солнечными лучами, сообщает Gismeteo.

С 3 по 5 июня синоптики прогнозируют опасно высокий УФ-индекс излучения. Так, в понедельник, 3 июня показатель УФ-излучения резко поднимется к 12.00 до 8 баллов. Такое излучение может оказать отрицательный эффект на здоровье человека. К 15.00 показатели опустятся до 6 баллов. В этот время суток уже можно смело выходить на улицу, но перед этим необходимо воспользоваться солнцезащитным кремом.

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А вот во вторник и среду, 4 и 5 июня, индекс ультрафиолетового излучения будет постепенно нарастать. Если в 9 утра он будет 6 баллов, то уже к полудню — 9 баллов. В пиковую активность Солнца лучше находится в помещение или в тени. Ближе к вечеру опасность спадет и можно смело выходить на прогулку.

Ранее в Ростовской области выпал град, несмотря на летнюю погоду. Снежное покрывало окутало всю поверхность земли.

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