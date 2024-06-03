Обнуляемся. Самый короткий маршрут для бегунов в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 09:41
Published Сегодня, 09:41
Modified Сегодня, 09:43
Updated Сегодня, 09:43
Пройдете всего-то ничего — 600 метров, зато увидите много интересного, например, роскошные особняки 19 века на Пушкинской улице. Местные любят прогуливаться по широкой пешеходной зоне, которая приведет прямиком к Астрономической лаборатории. Есть ли жизнь на марсе, вы вряд ли узнаете, зато сможете понаблюдать за небесными светилами. Лаборатория появилась в городе в 1970 году, когда в местном университете начали готовить учителей астрономии. А без звезд они были как капитан без корабля, вот и пришлось создавать обсерваторию.
Рожденный ползать летать не может, об этом напомнит следующая достопримечательность: жанровая скульптура, которая встретится на пути в парке им. Горького. Она иллюстрирует фрагмент из произведения писателя «Песня о соколе»: птица, расправив крылья, отправляется в свой последний полет на глазах у недоумевающего ужа.
Следуем дальше. По дороге можно поздороваться с градоначальником Андреем Байковым, превратившим два столетия назад Ростов-на-Дону из деревни в развитый город: при нем появилось уличное освещение, водопровод, общественный транспорт, открыты библиотеки, больницы. Памятник выполнен в полный рост: его высота 2.35 метра.
От него отправляемся в символический центр города — нулевой километр. На нем обозначено расстояние до крупных городов мира, так что узнаете, сколько придется пройти до столицы, например. Но это как-нибудь в следующий раз и для особо отчаянных.
Продолжаем путь до следующей достопримечательности нашего маршрута: стелы Великой Победы. Это памятник, напоминающий о большом человеческом подвиге. На этом прогулка завершается.