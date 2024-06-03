Обнуляемся. Самый короткий маршрут для бегунов в Ростове-на-Дону

Пройдете всего-то ничего — 600 метров, зато увидите много интересного, например, роскошные особняки 19 века на Пушкинской улице. Местные любят прогуливаться по широкой пешеходной зоне, которая приведет прямиком к Астрономической лаборатории. Есть ли жизнь на марсе, вы вряд ли узнаете, зато сможете понаблюдать за небесными светилами. Лаборатория появилась в городе в 1970 году, когда в местном университете начали готовить учителей астрономии. А без звезд они были как капитан без корабля, вот и пришлось создавать обсерваторию.