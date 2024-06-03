Пластиковыми кегами из-под пива завалили рощу на Береговой в Ростове

Posted Сегодня, 09:43
Published Сегодня, 09:43
Modified Сегодня, 09:45
Updated Сегодня, 09:45
Напомним, что рощу на Береговой уже давно облюбовали возчики мусора. Ранее сюда в больших количествах свозили строительные отходы, позже — отходы обувной фабрики. А на днях здесь вывалили мусор, предположительно, из пивного магазина.
Местные жители рассказывают, что на въезде в рощу были установлены бетонные блоки. Они перекрывали проезд мусоровозам.
«Однако пару недель назад МЧС якобы проводили учения. Видимо, для того, чтобы самостоятельно не нести свое оборудование, а проехать на машине, они задействовали трактор, который там работал, чтобы отодвинуть блоки. Блоки отодвинули, а назад возвращать не стали. Хотя мы просили после учения вернуть блоки на место, как было», — отмечает горожанин Сергей Кабаненко.
Ранее RostovGazeta выясняла, почему рощи в Ростове завалены мусором.