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Posted Сегодня, 09:43

Published Сегодня, 09:43

Modified Сегодня, 09:45

Updated Сегодня, 09:45

Ростовчане пожаловались на новую свалку отходов пивного магазина в роще на Береговой

Пластиковыми кегами из-под пива завалили рощу на Береговой в Ростове

3 июня 2024, 09:43
Фото: rostovgazeta.ru
Ростовчане пожаловались на новую свалку отходов пивного магазина в роще на Береговой
Мусор, пустые коробки, упаковки и огромные пластиковые пивные кеги вывалили в рощу на улице Береговой в Ростове, сообщили RostovGazeta очевидцы.

Напомним, что рощу на Береговой уже давно облюбовали возчики мусора. Ранее сюда в больших количествах свозили строительные отходы, позже — отходы обувной фабрики. А на днях здесь вывалили мусор, предположительно, из пивного магазина.

Местные жители рассказывают, что на въезде в рощу были установлены бетонные блоки. Они перекрывали проезд мусоровозам.

В роще на Береговой вывалили мусор, предположительно, из пивного магазинаВ роще на Береговой вывалили мусор, предположительно, из пивного магазина
На въезде в рощу на Береговой в Ростове были установлены бетонные блоки. Они перекрывали проезд мусоровозам.На въезде в рощу на Береговой в Ростове были установлены бетонные блоки. Они перекрывали проезд мусоровозам.
В роще на Береговой вывалили мусор, предположительно, из пивного магазина
Фото: rostovgazeta.ru
В новогоднюю ночь в Ростове мусор с обувной фабрики вывалили в рощу
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«Однако пару недель назад МЧС якобы проводили учения. Видимо, для того, чтобы самостоятельно не нести свое оборудование, а проехать на машине, они задействовали трактор, который там работал, чтобы отодвинуть блоки. Блоки отодвинули, а назад возвращать не стали. Хотя мы просили после учения вернуть блоки на место, как было», — отмечает горожанин Сергей Кабаненко.

Ранее RostovGazeta выясняла, почему рощи в Ростове завалены мусором.

«У этих людей просто нет совести!»: почему рощи в Ростове завалены мусором
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