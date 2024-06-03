Подросток на мотоцикле сбил 7-летнего ребенка в Ростовской области

В 2 июня в районе 23.00 мск в хуторе Калинин Шолоховского района произошло ДТП. 17-летний водитель мопеда Racer наехал на 7-летнюю девочку. Ребенок выбежал на дорогу из-за строения. Молодой человек не успел среагировать и сбил ее. Пешеход остался жив, но получил травмы. Ее доставили в ближайшую больницу.