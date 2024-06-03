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Posted Сегодня, 07:09

Published Сегодня, 07:09

Modified Сегодня, 07:11

Updated Сегодня, 07:11

Мотоциклист сбил 7-летнего ребенка в Ростовской области

Подросток на мотоцикле сбил 7-летнего ребенка в Ростовской области

3 июня 2024, 07:09
Фото: ГИБДД России по Ростовской области
Мотоциклист сбил 7-летнего ребенка в Ростовской области
Поздним вечером 2 июня в хуторе Калинин Ростовской области несовершеннолетний водитель мопеда наехал на ребенка, который выбежал на проезжую часть, сообщает областной УГИБДД.

В 2 июня в районе 23.00 мск в хуторе Калинин Шолоховского района произошло ДТП. 17-летний водитель мопеда Racer наехал на 7-летнюю девочку. Ребенок выбежал на дорогу из-за строения. Молодой человек не успел среагировать и сбил ее. Пешеход остался жив, но получил травмы. Ее доставили в ближайшую больницу.

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На данный момент полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося.

Ранее в Ростовской области мотоциклист врезался в автобус. Несовершеннолетний байкер протаранил общественный транспорт и попал в больницу.

До этого бегающего кабана заметили на улицах Ростова.

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#Регина Симакова#Ростовская область#Дети#ДТП#Полиция#Транспорт#Авария#Травмы#Мопед#Происшествия#Правила дорожного движения
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