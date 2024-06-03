Появились кадры с места гибели школьницы в летнем душе в Ростовской области

Posted Сегодня, 12:16
Published Сегодня, 12:16
Modified Сегодня, 12:18
Updated Сегодня, 12:18
Напомним, что 3 июня школьница приехала на дачу к подруге. Какое-то время спустя девочка решила принять летний душ. В этот момент произошло короткое замыкание в водонагревателе. Подросток получила удар током. Он был настолько сильным, что школьница скончалась на месте.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по признакам преступления предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности. Сотрудники ведомства осмотрели место происшествия. Назначена судебно-медицинская экспертиза для определения точной причины гибели девушки. Расследование продолжается.
Следком опубликовал фото того самого летнего душа, в котором погибла девочка.
Ранее Бастрыкин отреагировал на загадочную смерть жителя Ростовской области. Дочь утверждает, что отец не мог совершить самоубийство. Она считает, что его прикончили ради имущества.