Появились кадры с места гибели школьницы в летнем душе в Ростовской области

Напомним, что 3 июня школьница приехала на дачу к подруге. Какое-то время спустя девочка решила принять летний душ. В этот момент произошло короткое замыкание в водонагревателе. Подросток получила удар током. Он был настолько сильным, что школьница скончалась на месте.