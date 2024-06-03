Проблемному застройщику в Ростове-на-Дону разрешили возвести ЖК у ипподрома

Согласно данным системы СПАРК-Интерфакс, ООО «МСК-Союз» зарегистрировано в 2018 году по тому же юридическому адресу, что и застройщик проблемного ЖК «Город у реки» — ООО «МСК». Совладельцами в «МСК-Союз» в равных долях являются Евгений Бывалин, Алексей Зинченко, которые также являлись ранее гендиректорами «МСК», а также Татьяна Василенко и Кристина Стеценко.