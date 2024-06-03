Проблемному застройщику в Ростове-на-Дону разрешили возвести ЖК у ипподрома

Posted Сегодня, 11:20
Published Сегодня, 11:20
Modified Сегодня, 12:10
Updated Сегодня, 12:10
В Ростове в районе ипподрома по адресу проспект Кировский, 89 появится жилой комплекс повышенной этажности. На территории ЖК планируют возвести высотки от 17 до 32 этажей. Застройщик обещает создать качественное и комфортное жилье. На данный момент, экспертиза вынесла положительное заключению по проекту.
Согласно данным системы СПАРК-Интерфакс, ООО «МСК-Союз» зарегистрировано в 2018 году по тому же юридическому адресу, что и застройщик проблемного ЖК «Город у реки» — ООО «МСК». Совладельцами в «МСК-Союз» в равных долях являются Евгений Бывалин, Алексей Зинченко, которые также являлись ранее гендиректорами «МСК», а также Татьяна Василенко и Кристина Стеценко.
Ранее Глава Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко предложил запретить МСК возводить новые дома из-за срыва сроков сдачи ЖК «Город у реки». По словам Логвиненко, компании «МСК» выдано 49 разрешений на строительство. Однако на данный момент возводится лишь 24 объекта из них.