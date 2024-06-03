rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 11:20

Published Сегодня, 11:20

Modified Сегодня, 12:10

Updated Сегодня, 12:10

Проблемному застройщику в Ростове-на-Дону разрешили возвести ЖК у ипподрома

Проблемному застройщику в Ростове-на-Дону разрешили возвести ЖК у ипподрома

3 июня 2024, 11:20
Фото: Яндекс.Карты
Проблемному застройщику в Ростове-на-Дону разрешили возвести ЖК у ипподрома
В Ростове-на-Дону появится очередной высотный жилой комплекс. Застройщиком выступит компания ООО «МСК-Союз». Экспертиза одобрила проект, сведения размещены на сайте Единого государственного реестра заключений.

В Ростове в районе ипподрома по адресу проспект Кировский, 89 появится жилой комплекс повышенной этажности. На территории ЖК планируют возвести высотки от 17 до 32 этажей. Застройщик обещает создать качественное и комфортное жилье. На данный момент, экспертиза вынесла положительное заключению по проекту.

В Ростове построят крупный жилой комплекс рядом с Кумженской рощей
Узнать подробнее
Фото: msk-development.ru

Согласно данным системы СПАРК-Интерфакс, ООО «МСК-Союз» зарегистрировано в 2018 году по тому же юридическому адресу, что и застройщик проблемного ЖК «Город у реки» — ООО «МСК». Совладельцами в «МСК-Союз» в равных долях являются Евгений Бывалин, Алексей Зинченко, которые также являлись ранее гендиректорами «МСК», а также Татьяна Василенко и Кристина Стеценко.

Ранее Глава Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко предложил запретить МСК возводить новые дома из-за срыва сроков сдачи ЖК «Город у реки». По словам Логвиненко, компании «МСК» выдано 49 разрешений на строительство. Однако на данный момент возводится лишь 24 объекта из них.

Читайте также:
В Ростове стремительно растут цены на недвижимость и количество новостроекВ Ростове реконструируют ОКБ №2 и построят онкодиспансерНа стадионе «Труд» в Ростове построят Дворец спорта к 2026 году
#Регина Симакова#Город#Ростов-на-Дону#Строительство#Новостройки#Последние новости Ростова на сегодня#Застройщик МСК#Стройка в Ростове#Многоквартирные дома#Жилой комплекс
Подпишитесь
Жители ЖК в Ростове-на-Дону пожаловались на крыс
Сегодня, 05:17
Стало известно, когда в Ростов-на-Дону придет 36-градусная жара
Сегодня, 05:54
Пять человек пострадали в перевернувшейся машине в Ростовской области
Сегодня, 04:46
Ростовчане пожаловались на электрический кабель, лежащий поперек проезжей части
Вчера, 18:03
В Ростове-на-Дону расширили список укрытий и бомбоубежищ
Вчера, 10:45
Зеленый Марафон завоевывает сердца ростовчан. Более 4 тысяч ростовчан приняли участие в Зелёном Марафоне в День защиты детей
Сегодня, 08:14
"