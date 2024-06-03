Пять человек пострадали в перевернувшейся машине в Ростовской области

Posted Сегодня, 04:46
Published Сегодня, 04:46
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В субботу, 2 июня, водитель Exeed не смог справиться с управлением. Из-за этого автомобиль съехал с дороги и перевернулся.
Различные травмы получили водитель и четверо пассажиров. Среди них есть двое детей в возрасте четыре и два года.
Отмечается, что всех пострадавших доставили в больницу. Сейчас полицейские устанавливают все детали аварии.
Добавим, что о состоянии раненых пациентов пока информации нет. Самая авария произошла на трассе М-4 «Дон».
Ранее авария с фурой спровоцировала огромную пробку в центре Ростова-на-Дону.
До этого в жестком ДТП с автобусом в донской столице пострадал водитель дорогой иномарки.