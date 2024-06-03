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Пять человек пострадали в перевернувшейся машине в Ростовской области

Пять человек пострадали в перевернувшейся машине в Ростовской области

3 июня 2024, 04:46
Фото: УГИБДД по РО
В Ростовской области опрокинулся автомобиль, из-за чего ранения получили пять человек, сообщили в региональном УГИБДД.

В субботу, 2 июня, водитель Exeed не смог справиться с управлением. Из-за этого автомобиль съехал с дороги и перевернулся.

Различные травмы получили водитель и четверо пассажиров. Среди них есть двое детей в возрасте четыре и два года.

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Отмечается, что всех пострадавших доставили в больницу. Сейчас полицейские устанавливают все детали аварии.

Добавим, что о состоянии раненых пациентов пока информации нет. Самая авария произошла на трассе М-4 «Дон».

Ранее авария с фурой спровоцировала огромную пробку в центре Ростова-на-Дону.

До этого в жестком ДТП с автобусом в донской столице пострадал водитель дорогой иномарки.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Водитель#Травмы#УГИБДД
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