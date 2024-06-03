Ростовчане увидели заячью свадьбу в Ботаническом саду

Posted Сегодня, 13:41
Published Сегодня, 13:41
Modified Сегодня, 13:43
Updated Сегодня, 13:43
В этот период зайцы собираются в группы и носятся друг за другом. Посетители могли наблюдать за этим свадебным хороводом.
Этот вид животных, известный как заяц-русак, обитает в основном на территории донского регионе и Кавказе.
В саду для них никаких угроз нет, однако их сородичи, питающиеся на полях с зерновыми культурами, по-прежнему подвергаются опасности отравления.
Фермеры принимают меры по отпугиванию диких животных, развешивая тряпки на тросах вокруг своих полей.
Несмотря на это, зайцы не отступают. Охотничьи угодья начали создавать специальные кормовые поля в лесной местности. Зайцы теперь активно используют их для своих свадеб.
Ранее черного кабана заметили на Портовой в Ростове.