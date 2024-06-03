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Posted Сегодня, 13:41

Published Сегодня, 13:41

Modified Сегодня, 13:43

Updated Сегодня, 13:43

Ростовчане увидели заячью свадьбу в Ботаническом саду

Ростовчане увидели заячью свадьбу в Ботаническом саду

3 июня 2024, 13:41
Фото: Изображение Midjourney
Ростовчане увидели заячью свадьбу в Ботаническом саду
В Ростове-на-Дону на территории Ботанического сада начался период заячьих свадеб, сообщает газета «Молот».

В этот период зайцы собираются в группы и носятся друг за другом. Посетители могли наблюдать за этим свадебным хороводом.

Этот вид животных, известный как заяц-русак, обитает в основном на территории донского регионе и Кавказе.

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Ростовчане увидели заячью свадьбу в Ботаническом саду
Видео: Газета «Молот»

В саду для них никаких угроз нет, однако их сородичи, питающиеся на полях с зерновыми культурами, по-прежнему подвергаются опасности отравления.

Фермеры принимают меры по отпугиванию диких животных, развешивая тряпки на тросах вокруг своих полей.

Несмотря на это, зайцы не отступают. Охотничьи угодья начали создавать специальные кормовые поля в лесной местности. Зайцы теперь активно используют их для своих свадеб.

Ранее черного кабана заметили на Портовой в Ростове.

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#Илья Протвинов#Видео#Ростов-на-Дону#Животные#Ростов#Ботанический сад#Заяц-русак
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