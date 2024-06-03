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Posted Сегодня, 14:18

Published Сегодня, 14:18

Modified Сегодня, 14:20

Updated Сегодня, 14:20

Ростовчанин судится с «РосАвтоДором» из-за ямы на дороге

Ростовчанин судится с «РосАвтоДором» из-за ямы на дороге

3 июня 2024, 14:18
Фото: Pxhere
Ростовчанин судится с «РосАвтоДором» из-за ямы на дороге
Житель Ростова-на-Дону, который пробил колесо на плохой дороге, теперь судится с «РостовАвтоДором», сообщает Telegram-канал Don_Mash.

Во время поездки водитель порвал резину и повредил диски. Тогда он подал в суд на компанию, чтобы она возместила сумму, потраченную на ремонт.

Речь идет о 283 тысячах рублей, которые потребовались для восстановления. Канал пишет, что дорожники проиграли и теперь идет подготовка к апелляции.

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Отмечается, что ранее жительница города смогла отсудить 300 тысяч рублей у компании. Она влетела в яму на улице Кумженской.

До этого власти Ростова заявили, что им не хватает асфальта для заделывания ям на дорогах.

Кроме того, появилась информация, что число ДТП из-за ям на дорогах выросло в Ростове в 4 раза с начала года.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Суд#Резина
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