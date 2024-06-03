Ростовчанин судится с «РосАвтоДором» из-за ямы на дороге

Posted Сегодня, 14:18
Published Сегодня, 14:18
Modified Сегодня, 14:20
Updated Сегодня, 14:20
Во время поездки водитель порвал резину и повредил диски. Тогда он подал в суд на компанию, чтобы она возместила сумму, потраченную на ремонт.
Речь идет о 283 тысячах рублей, которые потребовались для восстановления. Канал пишет, что дорожники проиграли и теперь идет подготовка к апелляции.
Отмечается, что ранее жительница города смогла отсудить 300 тысяч рублей у компании. Она влетела в яму на улице Кумженской.
До этого власти Ростова заявили, что им не хватает асфальта для заделывания ям на дорогах.
Кроме того, появилась информация, что число ДТП из-за ям на дорогах выросло в Ростове в 4 раза с начала года.