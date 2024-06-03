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Published Сегодня, 09:31

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Updated Сегодня, 09:33

Рыбаков из Шахт атаковали мошки из фильмов ужасов

Рыбаков из Шахт атаковали мошки из фильмов ужасов

3 июня 2024, 09:31
Фото: Unsplash
Рыбаков из Шахт атаковали мошки из фильмов ужасов
В Усть-Донецком районе Ростовской области огромное количество мошек не дает рыбакам спокойно отдохнуть, сообщили они в соцсетях.

Рыбаки из Шахт рассказали, что спокойно сидели на берегу водоема, но спокойному отдыху помешали насекомые. Их оказалось очень много.

«Когда стемнело, рыбаки включили фонари. И тут начался фильм ужасов. На свет прилетели мошки. Тысячи насекомых окружили мужчин, надоедливо летали и лезли в рот», — заявляют горожане.

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Рыбаков из Шахт атаковали мошки как в фильмах ужасов
Видео: Unsplash

Отмечается, что аналогичные проблемы сейчас есть и в Таганроге. Здесь надоедливые мошки не дают спокойно жить людям.

Пользователи в комментариях написали, что нужно закупаться специальными средствами для защиты от насекомых.

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#Илья Протвинов#Общество#Видео#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Шахты#Рыбаки#Мошки
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