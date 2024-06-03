Рыбаков из Шахт атаковали мошки из фильмов ужасов

Posted Сегодня, 09:31
Published Сегодня, 09:31
Modified Сегодня, 09:33
Updated Сегодня, 09:33
Рыбаки из Шахт рассказали, что спокойно сидели на берегу водоема, но спокойному отдыху помешали насекомые. Их оказалось очень много.
«Когда стемнело, рыбаки включили фонари. И тут начался фильм ужасов. На свет прилетели мошки. Тысячи насекомых окружили мужчин, надоедливо летали и лезли в рот», — заявляют горожане.
Отмечается, что аналогичные проблемы сейчас есть и в Таганроге. Здесь надоедливые мошки не дают спокойно жить людям.
Пользователи в комментариях написали, что нужно закупаться специальными средствами для защиты от насекомых.
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