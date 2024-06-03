Школьницу убило током во время душа в Ростовской области

Posted Сегодня, 05:40
Published Сегодня, 05:40
Modified Сегодня, 05:42
Updated Сегодня, 05:42
Издание со ссылкой на Telegram-канал «Сапа» пишет, что девушка приехала в пригород Шахт к своей подруге. Они проводили время на даче и школьница решила принять душ.
«В это время ребенка ударило током, спасти ее не удалось. Причиной может быть короткое замыкание в водонагревателе», — говорится в публикации.
Отмечается, что сейчас проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства. Добавим, что официальной информации о случившемся не поступало, она уточняется.
Ранее СК раскрыл информацию о гибели электромонтера от удара током в регионе.
До этого от удара током погибла работница предприятия «Желдорреммаш» в донской столице.