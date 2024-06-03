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Modified Сегодня, 05:42

Updated Сегодня, 05:42

Школьницу убило током во время душа в Ростовской области

Школьницу убило током во время душа в Ростовской области

3 июня 2024, 05:40
Фото: 1MI
В Ростовской области 14-летняя девочка погибла на даче из-за удара током, сообщает «Газета.ру».

Издание со ссылкой на Telegram-канал «Сапа» пишет, что девушка приехала в пригород Шахт к своей подруге. Они проводили время на даче и школьница решила принять душ.

«В это время ребенка ударило током, спасти ее не удалось. Причиной может быть короткое замыкание в водонагревателе», — говорится в публикации.

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Отмечается, что сейчас проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства. Добавим, что официальной информации о случившемся не поступало, она уточняется.

Ранее СК раскрыл информацию о гибели электромонтера от удара током в регионе.

До этого от удара током погибла работница предприятия «Желдорреммаш» в донской столице.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Душ#Ток#Происшествия
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